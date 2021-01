In Altenburg liegen Schlüssel, Puppen und Geld auf der Straße

Altenburg

In das allgemeine Klagelied vom zunehmenden gesellschaftlichen Sittenverfall will Christian Bettels nicht einstimmen. „Es gibt bei uns viele ehrliche Finder“, sagte der Altenburger Rathaussprecher zur Vorstellung der Jahresbilanz des Fundbüros. „Es werden auch immer wieder hohe Geldbeträge abgegeben.“ Einmal war die hübsche Summe sogar nur in einem Briefumschlag verstaut.

Mehr Rückgaben trotz etwas weniger Fundsachen

Doch nicht nur Geld liegt in der Skatstadt des Öfteren auf der Straße. Dort oder andernorts fanden sich im Vorjahr auch wieder reihenweise scheinbar herrenlose Fahrräder, Handys, Schlüssel und Schmuck. Das weiß die Stadtverwaltung, weil ehrliche und aufmerksame Finder diese Sachen und einige mehr anschließend im Fundbüro in der Neustadt 7 abgaben, wo sich Besitzer melden können und die verlorenen Gegenstände im Idealfall zurück bekommen.

Das passiere gar nicht so selten, erklärte Bettels, warum das Fundbüro für viele die letzte Hoffnung ist. Wie aus der Vorjahresstatistik hervorgeht, wurden 2020 insgesamt 149 Fundgegenstände abgegeben, was fast genauso viel ist wie im Jahr zuvor, als es 152 waren. In immerhin 55 Fällen wurde das Fundstück seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben, 2019 war das in 47 Fällen so.

Gegenstände fast alle im Internet recherchierbar

„Damit bewegt sich das in der Behörde dokumentierte Geschehen auf dem Niveau der Vorjahre“, ergänzte Bettels. „Besonders kuriose Funde gab es – bis auf das Bargeld – aber 2020 keine.“ Besonders häufig fanden sich, wie eingangs erwähnt, Schlüssel, Handys, Fahrräder und Schmuck, aber auch Papiere und Geld wieder.

Einiges, was im Vorjahr abgegeben wurde, wartet derzeit noch darauf, dass sich der Eigentümer meldet. Coronabedingt sei der Besucherverkehr im Fundbüro derzeit eingeschränkt. Wer auf der Suche ist, kann sich aber telefonisch melden (03447 594324) und bekommt gegebenenfalls einen Termin. Zuvor lohnt eventuell auch ein Blick auf die städtischen Internetseiten (altenburg.eu, Startseite, Menüpunkt „Fundbüro“). Dort sind nahezu alle Fundstücke mit Fundort und Zeit verzeichnet.

Verkäufe oft erfolgreich

Sollte sich der rechtmäßige Besitzer nicht melden, kann der Finder diese nach Ablauf der gesetzlichen Frist von einem halben Jahr kaufen oder die Stadt kann sie veräußern. So erwies sich der öffentliche Verkauf von Fund-Fahrrädern und diversen anderen Gegenständen im August 2020 als Erfolg: Alle Zweiräder konnten auf diese Weise an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht werden (die LVZ berichtete). Die Preise hatten dabei zwischen fünf und vierzig Euro gelegen.

