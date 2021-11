In Altenburger Gartenanlage „Einheit“ entsteht Bauerngarten mit alten Obst- und Gemüsesorten

Altenburg

Die Umwandlung einer Brachfläche zum Bauerngarten ist das jüngste Projekt der Altenburger Kleingartenanlage „Einheit“. Leer stehende Parzellen auf kreative Weise in Gemeinschaftsgärten umzugestalten, hat im Verein oberhalb der Streuobstwiese am Südbad bereits Tradition. Nach Kunstgarten, Klein-Kindergarten und historischem Laubengarten – inklusive Original-Laube aus den 1920er-Jahren – entsteht derzeit ein Bauerngarten mit alten Obst- und Gemüsesorten, historischen Rosen, Färberpflanzen und Kräutern. Das Gemeinschaftsprojekt von Gartenverein, Landesverband der Schreberjugend Thüringen und dem Bundesverband der Schreberjugend wird finanziell unterstützt vom Thüringer Umweltministerium. Es fördert die Aufwertung des Areals mit 3000 Euro.

Initiatorin Grit Martinez (l.) erläutert der Schreberjugend den geplanten Aufbau des Bauerngartens. Quelle: privat

Ursprünge liegen im Klostergarten

Der rund 270 Quadratmeter große Bauerngarten liegt in der Nähe des historischen Gartenhauses von Hutfabrikant Max Förster. Initiatorin Grit Martinez vom Vorstand des Gartenvereins legte kürzlich gemeinsam mit jungen Leuten der Schreberjugend die typischen geometrischen Strukturen des Gartens an. „Der Bauerngarten ist ursprünglich vom Klostergarten inspiriert“, erklärt die promovierte Philosophin und Umweltwissenschaftlerin. Daher rühre auch seine kreuzförmige Anlage mit vier eingefassten Rechtecken sowie einem Rondell als Mittelteil. Traditionell bestehen die Einfassungen der Gartenflächen aus Buchsbaum, leider anfällig für den Buchsbaumzünsler. Um einem Kahlfraß im neuen Bauerngarten zuvorzukommen, wurden stattdessen 200 Berg-Ilex – ein immergrünes Laubgehölz – gepflanzt.

Viel Kraftaufwand war bei der Schreberjugend nötig, um die eingewachsenen Gehwegplatten zu entfernen. Quelle: privat

Historische Kletterrosen und 180 verschiedene Stauden gepflanzt

Historisch gesehen gehöre der Bauerngarten eigentlich nicht in eine Kleingartenanlage, meint Grit Martinez. Diesen kleinen Stilbruch möge man jedoch verzeihen. Bauerngärten waren einst häufige Bestandteile der Gehöfte im Altenburger Land. „Leider sind viele dieser wunderbaren Gärten verschwunden. Ich möchte dazu beitragen, das Wissen um die Bauerngärten wieder zurückzubringen.“ Bevor das neu angelegte Areal unverkennbar einem historisch inspirierten Bauerngarten gleicht, vergeht allerdings noch einige Zeit. Die 180 verschiedenen frisch gepflanzten Stauden wie Lavendel, Stockrose, Rittersporn und Lupine entwickeln ihre Blütenpracht erst in der kommenden Gartensaison. Grit Martinez legte Wert auf Regionalität und bezog den Großteil der Pflanzen aus der Baumschule in Windischleuba. Die sieben historischen Kletterrosen mit einer Wuchshöhe bis zu vier Metern stammen indes aus dem Rosarium Sangerhausen. Sie müssen, ebenso wie Sauerkirsche und Petersbirne, erst Fuß fassen im neuen Themengarten.

Zwischen Blumen sollen Palmkohl und Pastinake gedeihen

Eine Besonderheit des Bauerngartens möchte Initiatorin Martinez auch in der Gartenanlage „Einheit“ umsetzen: die Mischnutzung der Flächen. Innerhalb der von Ilex und Lavendel umsäumten Rechtecke sollen Gemüse, Kräuter und Blumen gleichermaßen gedeihen, ohne eine strenge Einteilung in Beete. „Wir wollen so die Lust am Gärtnern wecken und gleichzeitig Wissen über alte Sorten vermitteln.“ Das Hauptaugenmerk beim Gemüseanbau liege deshalb bewusst auf alten und samenechten Sorten von Palmkohl über Pastinake und Rettich bis zur Steckrübe. Auch verschiedene Kürbissorten wie der Portugiesische Warzenkürbis sollen im nächsten Jahr gedeihen und idealerweise die Zäune beranken.

Die Gehwegplatten werden im Bauerngarten als Mauer neu verwendet. Quelle: Mario Jahn

Bauerngarten will Menschen in den Kleingarten locken

Wo jetzt noch schwarze Folien liegen, werden Sandwege angelegt. Auch ein Rondell ist für 2022 geplant, möglicherweise mit einer historischen Rose im Zentrum. Grit Martinez ist fasziniert von der geometrischen Struktur des klassischen Bauerngartens und möchte die ästhetische Wirkung auch anderen Menschen nahebringen. Ein Garten müsse etwas auslösen, so dass man gerne wiederkommt. „Ich möchte mehr Menschen in den Kleingarten locken.“

Von Dana Weber