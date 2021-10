Gedenkstein - In Breitenhain erinnert jetzt in Findling an die Wasserburg

Über lange Jahre prägte die ehemalige Wasserburg das Ortsbild im Luckaer Ortsteil Breitenhain. 1981 wurde der zuletzt stark vernachlässigte Bau abgerissen. An die bewegte Geschichte des Ortes erinnert seit Freitag ein Gedenkstein, der mit großem Bahnhof eingeweiht wurde.