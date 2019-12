In Gerstenberg, Haselbach und Windischleuba wird 2020 investiert

Gerstenberg/Haselbach/Windischleuba

In mehreren Gemeinden der Pleißenaue kann im kommenden Jahr kräftig investiert werden: Die Gemeinderäte in Gerstenberg, Haselbach und Windischleuba haben in dieser Woche ihre Haushalte verabschiedet.

Gerstenberg steckt Geld in Bühne und Beleuchtung

In Gerstenberg sollen in den kommenden Monaten unter anderem auf dem Festplatz die Bauarbeiter anrücken, um die dortige, reichlich in die Jahre gekommene Bühne durch einen Neubau zu ersetzen. Bis spätestens zum Dorffest im August soll das Vorhaben umgesetzt sein, hofft Bürgermeister Bertram Schröder. Rund 9000 Euro sind für die Arbeiten vorgesehen. Auch im Gemeindeamt und in der Begegnungsstätte geht es ans Werk: Dort wird die Beleuchtung auf LED umgestellt, 5000 Euro sind dafür vorgesehen. Weitere 6000 Euro stehen, sofern die Arbeiten umsetzbar sind, für Straßenbeleuchtung zur Verfügung.

Neben diesen kleineren Vorhaben sind zudem rund 32 000 Euro für anstehende Sanierungen von gemeindeeigenen Wohnungen eingeplant. Obendrauf kommen noch einmal 40 000 Euro für den möglichen Breitbandausbau, wovon jedoch nur 4000 Euro als Eigenanteil auf die Kommune entfallen.

Haselbach fördert Feuerwehr und Kita

Etwas weniger umfangreich fallen die geplanten Investitionen im nahen Haselbach aus. Rund 10 000 Euro sind dort für anstehende Straßenbaumaßnahmen veranschlagt, weitere 4000 Euro sind für etwaige Arbeiten am Gebäude der Kita vorgesehen. Obendrauf kommen noch einmal 2000 Euro, mit denen Gerätschaften für die Feuerwehr finanziert werden, sowie 1500 Euro, die für neue Schaukästen in der Gemeinde vorgesehen sind. Für den Breitbandausbau müssen keine Mittel vorgehalten werden: Die Kommune ist bereits erschlossen.

Windischleuba will neuen Radlader beschaffen

Investiert werden soll in den kommenden zwölf Monaten auch in Windischleuba. Rund 30 000 Euro sind dort etwa für Straßenbauvorhaben im Haushalt eingestellt, noch einmal 19 000 Euro für Arbeiten an der Straßenbeleuchtung. Auch der Bauhof wird bedacht: Knapp 35 000 Euro stehen hier zur Verfügung, um etwa einen neuen Radlader anzuschaffen. Die Kameraden der Feuerwehr können für Anschaffungen – etwa einen Spreizer, eine Schere und ein Notstromaggregat – auf 50 000 Euro zurückgreifen. Noch einmal 3000 Euro stehen für die Bockaer Kirche zur Verfügung.

Für den Breitbandausbau sind in Windischleuba für die kommenden zwei Jahre jeweils rund 30 000 Euro als Eigenanteil eingeplant. Daneben sind noch einmal knapp 59 000 Euro für die laufende Kredittilgung vorgesehen.

Alle Haushalte wurden einstimmig verabschiedet.

VG-Pleißenaue-Etat steht Aufgestellt ist seit Kurzem der Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pleißenaue. Das Votum fiel einstimmig. Insgesamt stehen der VG in den kommenden zwölf Monaten rund 3 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt sowie knapp 71 000 Euro im Vermögenshaushalt zur Verfügung. Für neue Computertechnik und das E-Rechnungssystem stehen 20 000 Euro zur Verfügung, noch einmal 50 000 Euro fließen in die neue VG-Website. Aus der allgemeinen Rücklage werden 31 000 Euro entnommen. Die sind für eine hauptamtliche Beamtenstelle vorgesehen. Die VG ist verpflichtet, die Stelle mittelfristig zu besetzen. Steigen wird die VG-Umlage, die die Gemeinden abführen müssen: von 110 auf 120 Euro je Einwohner. Die Kita-Umlagesinkt im Gegenzug von 186 auf 160 Euro pro Bürger. Dadurch werden in Treben 20 000, in Haselbach 17 000, in Fockendorf 10 000, in Gerstenberg 13 000 und in Windischleuba 35 000 Euro eingespart.

Von Bastian Fischer