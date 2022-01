In Lucka entsteht neues Bauland für Eigenheime an gleich drei Standorten

Lucka/Prößdorf

In Lucka herrscht momentan viel Bewegung beim Thema Baulandgewinnung. Gleich drei Eigenheimstandorte sollen in der Kleinstadt im Norden des Altenburger Landes entstehen. Es sind ausschließlich private Investoren, die neues Bauland erschließen. Zusammengenommen stellen sie künftigen Häuslebauern bis zu 25 neue Grundstücke zur Verfügung.

In Prößdorf entsteht neuer Lebensraum

Einer der drei Bauland-Investoren ist Martin Backmann. Seit November letzten Jahres schafft der Luckaer Baufreiheit auf einem Grundstück im Ortsteil Prößdorf. Das 2850 Quadratmeter große Areal an der Otto-Engert-Straße ist unter Einheimischen als „Sebastians Gut“ bekannt. Fälschlicherweise wurde es in der Vergangenheit wiederholt als Rittergut Prößdorf bezeichnet. Es hat allerdings mit dem heute noch existierenden Wohnhaus des Rittergutes am Park nichts zu tun.

Die Gebäude von „Sebastians Gut“ werden momentan von Martin Backmann in Eigenregie abgerissen. Bis Februar sollen die Arbeiten beendet sein. Der letzten verbliebenen Mieterin wurde gekündigt. Zur genauen Zahl der geplanten Baugrundstücke will sich Martin Backmann nicht äußern. Das sei noch offen, sagt der Bauunternehmer. Er erwarb das Gut 2016 vom Land Thüringen. Mittlerweile sei die Bauvoranfrage positiv beschieden und es gebe bereits Interessenten für den Baugrund. Die künftigen Eigentümer entscheiden dann, ob sie sich einen Bauträger suchen oder selber bauen.

Am Standort „Sebastians Gut" könnten künftig Bauplätze für etwa drei Eigenheime entstehen. Quelle: Mario Jahn

Rund drei Eigenheime in Prößdorf möglich

Gerd Eichhorn vom Bauamt Lucka meint aus Erfahrung, dass auf dem Areal im Prößdorfer Ortszentrum bis zu drei Eigenheime entstehen könnten. Er begrüße den Abriss der verfallenen Gebäude und die Schaffung von Bauland. „Es ist ein Glücksfall für die Stadt, wenn das Ganze auch noch komplett privat finanziert wird. Das haben wir selten. Es ist eine feine Sache, wenn sich da jemand findet.“ Lucka habe neue Baustandorte bitter nötig.

Am Mühlgraben entstehen 15 Wohnhäuser

Sehr willkommen ist der Stadtverwaltung daher auch das geplante Baugebiet „Am Mühlgraben“ in Lucka. Auf dem rund 1,39 Hektar großen Areal zwischen Badergasse und Pegauer Straße sollen Grundstücke für 15 Wohnhäuser entstehen. Eigentümer des Geländes ist das Wellpappenwerk, das den einstigen Standort seines allerersten Werkes im Stadtgebiet Lucka als Bauland erschließen will. Die Geschäftsführung des Verpackungsunternehmens wollte sich auf Anfrage allerdings nicht zu ihren Plänen äußern.

Stadtrat beschließt Bebauungsplan Mitte Februar

Im Bauamt hieß es zum Stand der Dinge, der Bebauungsplan (B-Plan) für das Gebiet „Am Mühlgraben“ werde auf der Stadtratssitzung Mitte Februar beschlossen und damit zur kommunalen Satzung gemacht. Die noch folgende Genehmigung durch das Landratsamt ist nach Aussage von Gerd Eichhorn reine Formsache. Danach könne der Investor mit der Erschließung loslegen.

Unweit der Pankratius-Kirche in Lucka plant das Wellpappenwerk Grundstücke für 15 Wohnhäuser zu erschließen. Quelle: Mario Jahn

Auch zwei Doppelhäuser am Mühlgraben geplant

Die Größe der einzelnen Grundstücke am Mühlgraben reicht von 395 bis 1110 Quadratmeter. Laut B-Plan sind zwei der Baufelder für Doppelhäuser vorgesehen. Die vorläufigen Baukosten für die Erschließung des gesamten Areals mit Wasser- und Abwasserleitungen, Straßenneubau inklusive Beleuchtung sowie neuer Brücke belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Diese und die Planungskosten werden vom Wellpappenwerk getragen.

Gerd Eichhorn vom Bauamt ist davon überzeugt, dass die Grundstücke problemlos einen Käufer finden werden. „Die letzten Bauplätze gingen immer weg wie warme Semmeln.“ Lucka profitiere da auch vom expandierenden Leipzig. Es gebe immer wieder Bauwillige, die ins Umland der Messestadt ziehen wollen. „Wenn die Leute bei uns bauen, dann bleiben sie auch hier“, ist Gerd Eichhorn überzeugt.

Auf Wiese neben Netto-Markt entstehen sieben Einfamilienhäuser

Auf der Wiese neben dem Netto-Markt an der Clara-Zetkin-Straße ist es ein Leipziger Unternehmen, das Bauland erschließen will. Die Firma HZ Baubetreuung möchte dort sieben Grundstücke für Einfamilienhäuser schaffen. Der B-Plan für das 6090 Quadratmeter große Areal wird derzeit noch von einem Planungsbüro erstellt. Allerdings gibt es noch Probleme mit der Nachbarschaft: „Wir sind da ein bisschen geblockt worden“, erzählt HZ-Geschäftsführerin Heike Zimmermann-Schindler. „Wir haben Probleme mit den Klimageräten des Netto-Marktes. Die hängen gerade in Richtung der geplanten Grundstücke. Momentan warten wir auf die Stellungnahme des Landratsamtes.“

In Lucka entstehen sieben Eigenheimstandorte auf der Wiese neben dem Netto-Markt. Quelle: Mario Jahn

Verzögerung durch Lärm der Klimageräte

Durch das Schallschutz-Thema habe sich die Erstellung des B-Planes um ein halbes Jahr verzögert. „Es gab vier bis fünf Interessenten, die gerne bauen wollten, denen aber der Zeitraum zu lange dauerte, bis der B-Plan durch ist“, so Heike Zimmermann-Schindler. Der Kompromiss zum Thema Lärm sei vonseiten des Lebensmittelmarktes eine Verlegung der Klimageräte an die Stirnseite des Gebäudes. Das erfolge allerdings erst im Zuge der Erweiterung des Marktes. Wann die Arbeiten dazu beginnen, sei laut Zimmermann-Schindler noch unklar.

Mit der Fertigstellung des B-Planes für das künftige Wohngebiet rechne sie im Herbst dieses Jahres. Danach folgt die öffentliche Auslegung, um jedem die Möglichkeit für Anregungen und Einwände zu geben. Zudem haben Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen abzugeben. Zuletzt folgt der Beschluss des B-Planes durch den Luckaer Stadtrat.

Anfang nächsten Jahres könnte es dann mit der Erschließung des Areals losgehen. 2019 erwarb die Firma HZ Baubetreuung die Wiese von einem privaten Besitzer. Die Größe der sieben geplanten Bauplätze reicht von 740 bis 950 Quadratmetern. Drei bis vier der Grundstücke werden an einen Bauträger gebunden veräußert. Dort entstehen Febro-Massivhäuser.

Von Dana Weber