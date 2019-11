Meuselwitz

Die erste Schnellladesäulein Meuselwitz ist jetzt in Betrieb gegangen. Der Energieversorger EnviaM nahm die Station auf dem Parkplatz an der Schnaudertalhalle in Betrieb. Je nach Fahrzeugtyp dauere es etwa 30 Minuten, um dort Elektroautos wieder aufzuladen. Die dafür vorgesehenen Parkflächen seien für die Dauer des Ladevorgangs kostenfrei nutzbar. Die Ladesäule verfüge über die drei gebräuchlichsten Anschlüsse für Elektrofahrzeuge. Die Anmeldung ist mit Ladekarten von verschiedenen Anbietern des innogy Roaming-Netzwerks möglich und soll bald auch auf Anbieter aus dem Hubject-Verbund erweitert werden, teilte EnviaM mit. Der Preis fürs Laden hänge von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Kunde und Kartenanbieter ab.

