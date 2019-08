Meuselwitz

Schülercafé, Proberäume, Lehrerwohnung: Ja, die Pläne für das Mehrzweckgebäude am Meuselwitzer Gymnasium scheinen auf den ersten Blick reichlich hochtrabend und für manchen Schwarzseher wohl auch alles andere als realistisch. Viel heiße Luft, wenig konkretes, mag man da einwenden.

Es gibt noch Engagierte

Dabei zeigt gerade die lebhafte Debatte im Kulturausschuss, dass in der Schnauderstadt eben nicht die große Depression herrscht, sondern es tatsächlich reichlich Ideen gibt – und vor allem Menschen, die Willens sind, diese auch umzusetzen. „Schaut her, wir können es eben doch!“, scheinen die Engagierten aus dem Schulumfeld, aus der Verwaltung und der Jugendarbeit zu sagen. Und man möchte es sich herzlich wünschen, dass zumindest ein Teil der Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden kann.

Engagement braucht Unterstützung

Bis es soweit sein könnte, wird jedoch wohl noch so manches Wasser die Schnauder hinunterfließen. Selbst wenn sich ein Weg findet, das Gebäude von Kreis- in Stadtverantwortung zu legen bleibt immer noch die desolate Finanzlage, die all zu große Sprünge verhindern könnte. Hier besteht aber vielleicht auch eine Chance für den Kreis, unterstützend tätig zu werden, der Kommune und den Engagierten unter die Arme zu greifen – und so ganz nebenbei ein deutliches Zeichen für den Schulstandort zu setzen.

Wie auch immer es am Ende ausgeht, man darf gespannt sein. Und man möchte der Stadt fest die Daumen drücken. Einen Erfolg hätte man sich bei den sonst so ernüchternden Nachrichten wirklich einmal verdient.

Von Bastian Fischer