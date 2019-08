Meuselwitz

Es dürfte wohl kaum einen Autofahrer im Kreis geben, der nicht schon einmal betroffen war: Beim morgendlichen Gang ans eigene Gefährt grüßt in unregelmäßigen Abständen ein bunt gestaltetes Visitenkärtchen an der Seitenscheibe. Eingesteckt zwischen Fenster und Dichtungsgummi wird darauf für den sofortigen Ankauf des Fahrzeugs geworben – natürlich mit Bezahlung in bar, Zustand und Alter des Wagens seien dabei egal.

Köhler : Karten verstoßen gegen Gesetz und verschmutzen Straße

Eben solche Kärtchen finden sich auch immer wieder in der Schnauderstadt. Wie damit – und insbesondere den Austrägern – umgegangen wird, wollte nun Stadtrat Christopher Köhler ( CDU) schriftlich von der Verwaltung erfahren. So seien etwa im Juli im Bereich der Liebknechtstraße, der Kurt-Kresse- sowie der Pestalozzistraße Werbekärtchen an Fahrzeugen angebracht worden. Die Folge: Der gesamte Bereich sei wegen heruntergefallener oder von Anwohnern entfernten Kärtchen verschmutzt worden. Aus seiner Sicht, so Köhler, sei das Anbringen der Karten nicht nur eine erlaubnispflichtige Sondernutzung im Sinne des Thüringer Straßengesetzes, sondern darüber hinaus auch eine Belästigung der Fahrzeughalter sowie ein Eingriff in die Sauberkeit und Ordnung innerhalb des Stadtgebiets.

Vor diesem Hintergrund und da nicht wenige Einwohner einen deutlichen Anstieg der verteilten Karten bemerken würden, hatte Köhler die Stadt zur Stellungnahme aufgefordert. Diese wurde schließlich auch zur vergangenen Stadtratssitzung erteilt – dürfte indes allerdings auch nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend ausgefallen sein.

Im Rathaus kaum Fälle bekannt

So seien im Rathaus zumindest aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 keine relevanten Fälle bekannt, trug Bürgermeister Udo Pick (BfM/ FDP) dem Gremium vor. Zwar sei richtig, dass das Verteilen der Werbekärtchen eine Überschreitung des Gemeingebrauchs von öffentlichen Straßen und damit eine per Geldbuße zu ahndende Ordnungswidrigkeit darstellt. Allerdings seien auf dieser Grundlage in 2017 und 2018 keine Verfahren eingeleitet worden. „Ein Fall in 2019 wurde aufgenommen, musste aber wieder eingestellt werden, da die Verursacher beziehungsweise Auftraggeber nicht ermittelt werden konnten“, bilanzierte das Stadtoberhaupt.

Verfolgung ohne Zeugen schwierig

Entsprechend schwierig sei es für die Behörden auch, gegen die Austräger der Werbekärtchen, deren Auftraggeber sowie die über die Aktionen beworbenen Unternehmen vorzugehen. Der Hauptgrund sei hier, dass schlicht keine Anzeigen wegen solcher Fälle vorlägen, so Pick. „Um gegen den oder die Austräger vorgehen zu können, bedarf es der Kenntnis der Personalien“, erklärte er. Um festgestellte Ordnungswidrigkeiten weiter verfolgen zu können, brauche es zudem Zeugen, die beobachten konnten, wer genau die Karten verteilt hat.

Firmengeflecht kaum zu durchdringen

Ähnlich schwierig gestalte sich das Vorgehen gegen die im Hintergrund agierenden Firmen. Ein Verfahren gegen die Unternehmen, betonte Pick, sei zwar prinzipiell möglich. Die Datenermittlung gestalte sich jedoch auch hier überaus schwierig. Auf telefonische Nachfragen gäben die Ansprechpartner am anderen Ende der Leitung keine weiteren Auskünfte. Recherchen im Internet förderten dazu oft mehrere Firmen mit dem gleichen Namen zu Tage.

Vor diesem Hintergrund sei es daher in der Vergangenheit auch nicht möglich gewesen, die Vergehen mit Bußgeldern zu ahnden. Zumindest ein wenig mehr Handlungsspielraum könnte sich die Kommune hingegen in Zukunft jedoch erarbeiten. Es sei anzumerken, so Pick, „dass das Verteilen von Werbekärtchen an Fahrzeugen in der Sondernutzungssatzung zukünftig geregelt werden sollte“.

Von Bastian Fischer