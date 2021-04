In Meuselwitz kämpfen Jahr um Jahr die Störche ums Bauland – mit tödlichen Folgen

Meuselwitz

In der Meuselwitzer Nordstraße liegt ein begehrter Bauplatz, der schon für so manchen heftigen Kampf gesorgt hat. Nicht am Boden, sondern hoch oben in der Luft. Denn auf einem Schornstein dort haben sich lassen sich immer wieder Störche nieder, die in ihrem Horst Nachwuchs heranziehen wollen. So auch in diesem Jahr.

Matthias Burkhardt wohnt in direkter Nachbarschaft zu den Adebaren und hat genau im Blick, was sich in deren luftigem Eigenheim so abspielt. „Der Platz ist sehr begehrt“, sagt der Meuselwitzer.

„Wenn wir mehr Störchenplätze hätten, würden mehr Pärchen brüten“

Er geht davon aus, dass die Jungtiere, die zum ersten Mal in den Süden geflogen waren und nun in den Norden zurückkehren, mit ihrem Partner instinktiv zu ihrem Geburtshorst zurückkommen und dort ebenfalls brüten wollen. In den vergangenen Tagen seien es bis zu drei Pärchen gewesen, die sich um den Schornstein herum bekämpften. Das geht nicht immer gut aus: In den vergangenen Jahren passierte es, dass erst ein Ei aus dem Horst fiel und kurz darauf ein frisch geschlüpftes Jungtier herausgestoßen wurde, das dann am Fuße des Schornsteins verendete. „Ich glaube, wenn wir im Altenburger Land mehr Störchenplätze hätten, würden hier auch mehr Pärchen brüten“, sagt Matthias Burkhardt.

Wenn es sich ergibt, zückt er die Kamera

Seit 2014 wohnt er in der Nordstraße – und seit seinem Einzug genießt er diese besondere Nachbarschaft. Kein Wunder, dass er sich viel von dem merkt, was er in Bezug auf Meister Adebar aufschnappt oder liest. „Das ist schon ein Ding, wenn man dann Volksmythen entkräften kann, wie zum Beispiel, dass Störche ihrem Partner ein Leben lang treu seien. Das stimmt so gar nicht“, erzählt er. Immer wenn es sich ergibt, zückt er die Kamera und hält das Geschehen fest. Man will ja wissen, was die Nachbarn so treiben.

Von Katharina Stork