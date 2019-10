In Nobitz droht ein Flächenbrand

Nobitz

Nobitz ist nicht nur die größte Landgemeinde im Kreis. Sie hat auch eine der größten freiwilligen Feuerwehren, die sich in 13 ehrenamtliche Ortsteilwehren nebst vier Jugendwehren gliedert. Dass bei so einer Menge auch die Gefühlslagen höchst unterschiedlich sind und die Begehrlichkeiten immens wie die Möglichkeiten vergleichsweise begrenzt, versteht sich fast von selber. Da kann sich aber schwelende Unzufriedenheit auch schnell zu einem Flächenbrand ausbreiten, den man nur schwer oder sogar überhaupt nicht mehr in den Griff bekommt.

Brandlöcher im Katastrophenschutz wären verheerend

Der in der Jugendwehr flackernde Unmut ist so ein Entstehungsbrand, um im Feuerwehr-Fachdeutsch zu bleiben. Jetzt gilt es, schnell den Erstangriff zu fahren, um ein Ausbreiten einzudämmen. Die Schäden könnten irreparabel sein, wenn vom Zwist auch noch die Einsatzabteilungen und, wenn sie nicht ohnehin schon zu ersteren als Aktive gehören, auch die Eltern entflammt werden. In einer flächenmäßig derart großen Gemeinde wie Nobitz wären solche Brandlöcher im Katastrophenschutz verheerend und nur schwer zu stopfen.

Beide Seiten müssen schnell an den Tisch

Die anderen Opfer, und dies ist keinen Deut weniger schlimm, wären die Kinder und Jugendlichen, denen beim Supergau, dem Zusammenbruch der Nachwuchsabteilung, die oftmals einzige sinnvolle Freizeitbeschäftigung verloren ginge.

Also kann hier nur ein Rat gelten: Beide Seiten gehören zur Bekämpfung der kokelnden Glutnester an den Brandort. Oder besser gesagt: Jugendwehren und Gemeinde müssen schnell an den Tisch und diese Themen ausräumen.

