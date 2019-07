Ein Appell an die Vernunft der Badegäste kann bei der Lösung des Park-Chaos in Pahna nur ein Teil der Lösung sein. Vielmehr müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Sich einfach zurück zu lehnen, hilft nicht weiter – und kann im Zweifel sogar lebensgefährlich sein, findet unser Autor.