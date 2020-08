In Rositz entsteht ein Skate- und Bikepark für die Jugend

Rositz

Skaten, grinden, biken – und das alles quasi vor der eigenen Haustür: Für die Kinder und Jugendlichen in Rositz dürfte dieser Wunsch bald in Erfüllung gehen. Läuft alles nach Plan, sollen sie sich im kommenden Jahr auf einer nagelneuen Skate- und Bike-Anlage austoben dürfen.

Projekt über Leader-Programm gefördert

Möglich macht die Umsetzung des Projekts eine bewilligte Förderung im Rahmen des Leader-Programms des Freistaats. Insgesamt 35 000 Euro sollen in die Maßnahme fließen, die Gemeinde selbst ist mit 8750 Euro im Boot. Entstehen soll die Anlage auf einer Fläche nahe des Schelditzer Freibads, die die Gemeinde eigens dafür erworben hat, wie Bürgermeister Steffen Stange berichtet.

Jugend hatte jahrelang für Umsetzung getrommelt

Mit der bald anstehenden Umsetzung endet ein Prozess, den die Jugend des Ortes in den vergangenen Jahren maßgeblich selbst vorangetrieben hat. Mehrmals hatten Jugendliche bei Bürgermeister und Gemeinderäten für ihr Herzensprojekt getrommelt und die Entscheider von ihrem Vorhaben überzeugt.

Weiteren Schwung erhielt das Projekt durch den Regionalwettbewerb von „ Jugend forscht“. Dort konnten sich Lukas Beyer und Tim Vincenz, damals Schüler am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium, mit ihrem Konzept für den Bike-Park in der Kategorie „Arbeitswelt“ 2015 den zweiten Platz sichern. Im Anschluss ging es in einen intensiven Austausch. Mehrmals wurde sich mit Jugendlichen aus anderen Orten zusammengefunden, die bereits über ähnlich gelagerte Anlagen verfügten. Auch ein Besuch auf einem entsprechenden Areal in Arnsdorf bei Dresden stand auf dem Programm.

Mit dem Areal am Freibad wurde schließlich die passende Fläche gefunden. Durch die Nähe zum Bad, aber auch zum Eigenheimstandort Schelditz sowie zu Rödigen und Oberlödla sei der Standort ideal, findet Bürgermeister Stange.

Zwei Bereiche für Skater und Biker

Konkret soll die Anlage aus zwei Bereichen bestehen. „Auf einem etwa 30 mal 10 Meter großen, asphaltierten Teil sollen zunächst zwei Geräte platziert werden, die gemeinsam mit den Jugendlichen ausgewählt werden“, umreißt der Gemeindechef das Vorhaben. Dahinter werde eine Bikestrecke mit Rundkurs entstehen, die unter anderem über eine sogenannte Dirtline – eine Aneinanderreihung von Dirt-Sprunghügeln zu einer Linie – verfügen soll. Verwendet werde dazu der Aushub aus dem vorderen Teil. „Beide Bereiche soll dann ausdrücklich für alle offenstehen, die sich dort sportlich betätigen wollen“, betont Stange.

Baustart noch in diesem Jahr möglich

Läuft alles nach Plan, sollen noch in diesem Jahr die Bauarbeiten starten. Dazu, so Stange, sei man bestrebt, wenn möglich Synergieeffekte mit den derzeit bereits in Schelditz tätigen Baufirmen zu nutzen. „Wir hoffen, dass sich die Firmen, die in dem Bereich bereits arbeiten, an der Ausschreibung beteiligen und die Arbeiten dann quasi in ihre weiteren Maßnahmen integrieren.“ Am Ende dürfte dann ein echter Mehrwert für die örtliche Jugend stehen, ist sich der Bürgermeister sicher.

