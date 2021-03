Gemeinsames Duell am Küchentisch statt wilder Partynächte: Die Corona-Krise brachte bei vielen Paaren und Familien das Brettspiel zurück. Für die Altenburger Spielkartenfabrik bedeutete das gesteigerte Produktion und einen neuen Umsatzrekord. Und auch in den kommenden Monaten ist im Firmensitz an der Leipziger Straße einiges geplant.