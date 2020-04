In der Krise sind neue Wege angesagt

Meuselwitz

Keine Frage: Das Bild, das Kohlebahnvereins-Chef Karsten Waldenburger derzeit für die Meuselwitzer Institution malt, ist denkbar düster. An dem Zusammenschluss zeigt sich exemplarisch, was derzeit vielen Vereinen im Altenburger Land droht, wenn durch die Corona-Krise in Größenordnungen Events abgesagt werden und die Gäste zuhause bleiben müssen.

Die Kleinen dürfen nicht vergessen werden

Fragt sich, wie man dem Schlamassel entkommen kann. Zuerst ist hier die Politik am Ruder: Die Entscheider dürfen die zahlreichen kleineren, in der Mehrzahl ehrenamtlich tätigen Akteure nicht vergessen. Wenn Geld an Großkonzerne fließt, muss dies auch einige Stufen darunter möglich sein, müssen Vereine, kleine Läden und Selbstständige ebenso mit aufgefangen werden. Der Landkreis ist gut beraten, bei den Entscheidern zu trommeln: Nicht zuletzt auch für die Kohlebahn als wichtigen Tourismustreiber, gerade in der jetzt anstehenden warmen Jahreszeit.

Vereine selbst sind gefragt

Umgekehrt ist auch die Kreativität der Vereine selbst gefragt. Nur zu warten, dass endlich Hilfe kommt, bringt nicht weiter. Dass es anders geht, beweisen viele Beispiele. Warum nicht einmal über ungewöhnliche Spendenaufrufe nachdenken? In Leipzig zeigt der 1. FC Lokomotive gerade, was alles möglich ist, wenn man Unterstützter mobilisiert: Gut 100 000 Euro hat der Verein mit dem Verkauf von Soli-Tickets für einen Euro bereits eingenommen. Der ZFC Meuselwitz hat ebenfalls eine Soli-Aktion gestartet.

Klar, solche Summen werden im kleinen Altenburger Land so schnell nicht zusammen kommen. Aber auch Events wie die Westerntage haben einen enormen Zuspruch. Die Kohlebahner denken laut Chef Waldenburger bereits über Tickets mit verlängerter Gültigkeit nach. Das wäre doch mal ein Ansatz.

