Industrie 4.0 – eine Bezeichnung, die andeutet, dass die maschinelle Produktion einer Entwicklung unterliegt, Strategien für die Zukunft hegt. Moderne Informations- und Kommunikationstechniken, die unter dem Stichwort Digitalisierung zusammenlaufen. Karl-Heinz Rothenberger, studierter Arzt und Fotograf aus Bayern, hat sich dieser wirtschaftlichen Gegenwart gewidmet. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Gera-Eisenach hat er eine Ausstellung konzipiert, die innovative und moderne Unternehmen im Ostthüringer Raum in den Fokus rückt. Die Schwarz-Weiß-Fotografien des Landshuters hängen bereits seit zwei Wochen in der Geschäftsstelle der Sparkasse Altenburger Land in der Wettinerstraße, dem ein oder anderen werden sie beim Gang an den Automaten aufgefallen sein. Mit Verspätung wurde die Fotoausstellung „Industriekultur 4.0“ am Donnerstag schließlich offiziell eröffnet. Hängen sollen die Werke bis Ende Juli.

Internationale Größen, regionale Randakteure

Professor Jürgen Müller von der Hochschule Gera-Eisenach erzählte einige Anekdoten zur Betriebsgeschichte der Thüringer Firmen. Quelle: Foto: Mario Jahn

Wer fehlte, war der Künstler. Eine Vernissage ohne Schöpfer. Denn der war im Urlaub. In Vertretung für Rothenberger zierte seine langjährige Assistentin und Freundin Monika Georgieff den Reigen der Eröffnungsgäste. Sie sprach viel über seinen Werdegang und etliche Projekte des Landshuters, vermochte aber nicht über seinen Stil und seine Herangehensweise beim Fotografieren zu urteilen. Durch die Ausstellung führte letztlich ein anderer: Professor Jürgen Müller, Wirtschaftsdozent an der Hochschule Gera-Eisenach, der die Idee für die Motive lieferte. Zwar fehle auch ihm der künstlerische Blickwinkel, doch kenne er die abgebildeten Betriebe nur allzu gut, so Müller. Schließlich sind fast alle Firmen Praxispartner der Hochschule. Viele von ihnen produzieren auf Weltniveau und seien international super vernetzt. „Die machen sich überall einen Namen, aber hier in der Region sind sie unbekannt“, so Müller. Die Ausstellung soll einen Beitrag leisten, genau das zu ändern.

Ob Porzellan oder Mikrochip: Lokale Betriebe im Fokus

Mit Hilfe eines Laptops lässt sich beim Indu-Sol in Schmölln eine Verbindung zum Messgerät herstellen, um die Ergebnisse abzurufen. Quelle: Foto: Mario Jahn

Gera, Hermsdorf, Altenburg, Schmölln – von hier stammt der große Teil der Motive. Für die Skatstadt kam zum Beispiel Dünewald Fisch&Feinkost vor die Linse – auf den ersten Blick ein Unternehmen, das nicht sofort vor das geistige Auge tritt, wenn es um technische Innovation geht. „Doch“, erklärte Müller, „gibt es auch hier Fischqualität aus ökologischen Aquakulturen nur mit Hilfe von computergesteuerter Produktion.“ Außerdem stand die Hermsdorfer Porzellanfabrik Modell. Im Bild: Ein großzügiger Elektroofen, in den ein Mitarbeiter Spezialkeramik verräumt, in diesem Fall trichterförmige Gießdüsen. Auf der Fotografie nebenan hantiert ein Facharbeiter der Firma Micro-Hybrid Electronic an winzigen Bauteilen für Schaltungen – Millimeterarbeit, die Hand- und Augenmaß verlangt. Der Hermsdorfer Betrieb baut unter anderem Chips zur Umweltdatenmessung. Wieder ein paar Schritte weiter inspiziert ein Servicetechniker der Firma Indu-Sol aus Schmölln mittels eines elektronischen Prüfgerätes den Zustand eines Netzwerks.

Aufbau schlägt Abbau

„ Rothenberger hat Technik fotografiert, die aber nicht ohne den Menschen auskommt“, erklärt Müller und Georgieff ergänzt: „Er hat sich bei der Auswahl der Motive Zeit gelassen und sich sehr für die Tätigkeiten in all ihren Einzelheiten interessiert.“ Seine ursprüngliche Ambition sei es gewesen, verwaiste Industriestandorte auszukundschaften. Müller konnte ihn davon überzeugen, der lebendigen Seite der Thüringer Wirtschaft eine Chance zu geben. „Nicht immer nur den Abbau zeigen, sondern auch das, was aufgebaut wird“, schießt er hinterher.

Mit der Leica on tour

Die Kooperation zwischen Müller und dem gebürtigen Bayer kam durch eine Ausstellungsanfrage beim Museum in der Osterburg Weida, für das der Wirtschaftsprofessor aktiv ist, zustande. Rothenberger bot ursprünglich Bilder über die Rekultivierung des Tagebaus in Ronneburg an – Thüringen ist dem studierten Mediziner also nicht fremd. Als Müller mit seiner Idee um die Ecke kam, überlegte er nicht lange und sagte zu. Mit seiner Leica Kamera bewaffnet, besuchte er im letzten Jahr dann einen Betrieb nach dem anderen und setzte den Komplex Mensch-Maschine in Szene.

Müller hofft auf einen Doppeleffekt der Ausstellung: Darauf, dass das Image der regionalen, wie er sagt, „versteckten Champions“ weiter aufpoliert wird und junge Menschen davon überzeugt werden, „dass sie nicht erst sonst wohin müssen, um einen zukunftsgewandten und hochwertigen Ausbildungsbetrieb zu finden“.

Von Lisa Schliep