Meuselwitz

Nein, nach dem Anlass für den beständigen Gratulantenstrom in der Wohnung von Heinz und Inge Wachner in Meuselwitz muss am Mittwoch niemand lange suchen. Groß prangt eine aufblasbare „65“ an der Eingangstür – und damit exakt die Zahl der Jahre, die das Paar inzwischen verheiratet ist.

Verliebt, verlobt, verheiratet – ganz einfach

Und auch nach so langer Zeit wissen beide noch ganz genau, wie sie sich einst kennen lernten. „Das war ganz klassisch beim Tanz. Wir waren eigentlich ständig auf dem Saal hier im Stadthaus oder den umliegenden Dörfern“, blickt Heinz Wachner zurück. 1952 fiel ihm bei einer solchen Veranstaltung seine Inge auf, fortan war er mit seinen Freunden immer dort zu finden, wo sie mit ihren Freundinnen unterwegs war. „Der Rest war dann ganz einfach: Verliebt, verlobt, verheiratet“, schmunzelt Inge Wachner.

Dass sich die beiden überhaupt kennen lernten, ist dabei nicht zuletzt den Wirren in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs geschuldet. „Sie stammt aus Oberschlesien, ich aus Niederschlesien“, erläutert Heinz Wachner. Im Zuge der Flucht verschlug es beide in die Schnauderstadt – sie 1945, ihn ein Jahr später, nach dem Ende seiner Kriegsgefangenschaft.

Volles Haus, auch ohne eigene Kinder

In Meuselwitz bauten die beiden sich ihr gemeinsames Leben auf. Heinz Wachner fand Anstellung in der Maschinenfabrik, arbeitete sich bis zur Rente kurz nach der Wende bis zum stellvertretenden Produktionsdirektor hoch. Inge hielt ihm derweil zuhause den Rücken frei. Besonders stolz ist das Paar auf die in all den Jahren eng zusammengewachsene Gemeinschaft in ihrem Wohnhaus Am Weinberg. „Wir haben eigentlich immer zusammen gefeiert, uns stets geholfen, wo es nötig war.“

Langweilig wurde es Wachners dabei eigentlich nie – nicht zuletzt auch der großen Familie wegen. „Wir haben zwar leider keine eigenen Kinder, bei uns war aber immer so viel Leben, dass uns das eigentlich gar nicht aufgefallen ist“, grinst Heinz Wachner. Die Familie wird auch am Wochenende mit von der Partie sein: Dann wird standesgemäß in großer Runde aufs Jubiläum angestoßen.

Von Bastian Fischer