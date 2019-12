Initiative „Neue Gründerzeit an der Blauen Flut“ zieht erste Bilanz

Altenburg

„Die Anwohner und Gewerbetreibenden sind auch in unserem E-Mail-Verteiler und die sagen zum Denkmaltag oder zum Hoffest, wie toll das alles sei. Aber sie haben noch nicht den Zugang zur Initiative gefunden“, bedauert Marco Heinke, Mitglied im Stadtforum. Und Jürgen Floeren, Geschäftsführer des privaten Wohnungsunternehmens Elca, ergänzt: „Solche Vorhaben funktionieren durch die Leuten, die hier leben – Eigentümer und Mieter, die sich engagieren.“ Heinke und Floeren gehören zur Initiative „Neue Gründerzeit an der Blauen Flut“, einer Gruppe, darunter Hauseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende und Vertreter der Stadtverwaltung, die das Gründerzeitviertel zwischen Bahnhof und Altstadt neu beleben wollen. Mit der OVZ sprechen sie über Pläne, Erfolge, Rückschläge und ziehen Bilanz.

Die beiden sind sich einig, es fehlt an ehrenamtlichen Helfern, denn es ist noch viel zu tun. „Ein Hoffest, das schlaucht! Wir müssen uns breiter aufstellen“, sagt Heinke. Es gebe ein enges, aber leider überschaubares Netzwerk von den immer gleichen Protagonisten, die in allen möglichen Vereinen aktiv seien. Den aus Nürnberg stammende Floeren erstaunt das nach wie vor: „Hier gibt es Leute, etwa aus der Stadtverwaltung, die sich nach Feierabend privat für die Stadt engagieren, das habe ich so noch nicht erlebt.“

Schon einiges bewegt seit dem Start

In ihrer begrenzten Freizeit hat die Gruppe einiges auf den Weg gebracht. In der Kanalstraße 39 wurde das Kontaktbüro eröffnet, dort können Anwohner und Gewerbetreibende sich informieren, Vorschläge einbringen. Auch Veranstaltungen werden dort ausgerichtet, wie das Hoffest oder in Kooperation „Literatur in den Häusern“. Auch beteiligte sich das Kontaktbüro am Projekt „ Altenburg 2030“ in Kooperation mit der Bauhaus-Universität Weimar. Schon zwei Jahre nimmt die Initiative am Denkmaltag teil.

Mit drei Arbeitseinsätzen wurde das Viertel aufgewertet. Seit der Aufräumaktion achte man mehr auf Sauberkeit. „Wenn Leute sauber machen, dann muss ich ja vor meinem eigenen Haus auch kehren“, sagt Heinke schmunzelnd. Zum Hoffest wurde die Ladenzeile in der Kanalstraße 10 temporär bespielt. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund Altenburger Land bot an dem Tag eine syrische Gastfamilie kulinarische Spezialitäten an. Außerdem wurde der Gehsteig vor dem Kontaktbüro mit transportablen Bäumchen begrünt. Sitzgelegenheit im Freien luden zum Verweilen ein. Bei einem Projekt mit dem Paul-Gustavus-Haus wurden zeitweise zwei leere Geschäfte ausgeleuchtet. Das Kontaktbüro hat eine permanente Vitrinenbeleuchtung. Solche Kleinigkeiten sorgen für Aufmerksamkeit, findet Heinke.

Wohnzimmercafé als belebendes Element

Die Kapazitäten reichen noch nicht für großen Sprünge, doch Heinke merkt an, dass die Initiative noch am Anfang stehe. Es gehe jetzt darum, für das Viertel zu werben und Teil des öffentlichen Diskurses zu werden. Heinke und Floeren glauben nach wie vor, dass ein Wohnzimmercafé als Zentrum des kulturellen Lebens die Straße attraktiver machen und – ähnlich wie das Café im Paul-Gustavus-Haus – kreative Köpfe ins Viertel locken würde.

In der Kanalstraße 41 soll bald ein Restaurant eröffnen. Daneben in der 40 könnte sich Floeren, der gerade dabei ist, die Immobilie zu erwerben, den Standort für das Café vorstellen. Ein Buchbinder, frischer Absolvent von der Hochschule für Grafik und Buchkunst aus Leipzig, habe alternativ auch schon Interesse am Geschäft angemeldet. Ein Wunsch der Anwohner, um die Lebensqualität zu erhöhen, ist eine Tempo-30-Zone in der Kanalstraße. „Die Stadt will ein Verkehrsentwicklungskonzept erarbeiten, da werden wir das mit einbringen können“, sagt Heinke. Zum Hoffest und zum Denkmaltag konnte die Tempo-30-Zone für je einen Tag eingerichtet werden, da kam gut an.

Gelder für Quartiersmanager wurden beantragt

Neben den Ehrenamtlichen sei noch immer ein Quartiersmanager von Nöten, der zwischen Verwaltung, Vereinen, Eigentümern und Mietern vermitteln soll. Die Stelle wurde bereits ausgeschrieben. Die Gelder dafür wurden beantragt, zu je einem Drittel bei Stadt, Land und Bund. Dafür hatte sich Uta Wolf, Mitglied der Gruppe und Leiterin des Stadtplanungsamts, stark gemacht. Bisher ist die Finanzierung aber nur seitens der Stadt bewilligt. Laut Heinke werden die Städtebauförderungsprogramme des Bundes im Moment umstrukturiert und Thüringen warte auf klare Signale von oben, bevor die Förderungen verteilt werden.

Anfragen werden ans Stadtplanungsamt weitergeleitet

Bis dahin laufe es wie gehabt, erklärt Floeren: „Ich stelle weiterhin das Kontaktbüro kostenfrei zur Verfügung.“ Anfragen von potenziell neuen Mietern werden derweil vorläufig ans Stadtplanungsamt geleitet. Denn das Interesse von Künstlern und Gewerbetreibenden sei inzwischen da, so Heinke.

Das Kontaktbüro in der Kanalstraße 39 hat aller zwei Wochen montags geöffnet. Die nächste Sprechstunde ist am 6. Januar 2020 von 17 bis 18 Uhr.

Von Pauline Szyltowski