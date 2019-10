Initiative erarbeitet 18 Ideen für ein besseres Altenburg

Altenburg

Wie kann die Skatstadt grüner und umweltfreundlicher werden? Eine Frage, die nicht zuletzt im Zuge der auch in Altenburg abgehaltenen Fridays-for-Future-Proteste jüngst wieder mehr Fahrt aufgenommen hat. Insbesondere die Jugend hat sich das Thema aufs Tableau gehoben – und am Freitag einen in den vergangenen Wochen erarbeiteten Maßnahmenkatalog an Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD) übergeben.

40 Teilnehmer erarbeiteten Vorschläge

Entstanden ist das Konzeptpapier im Zuge des „Klimatalks“ der zum Weltkindertag im Jugendcafé „Jucé“ abgehalten wurde. Rund 40 Teilnehmer diskutierten dabei untereinander und mit Gast Thomas Penndorf vom Lebensgut Cobstädt intensiv die verschiedensten Ideen. „Wir haben dann die verschiedenen Vorschläge gesammelt und zusammengefasst“, berichtet Irma Junk, die das Vorhaben mit vorangetrieben hat. Was die 17-Jährige besonders freut: „Es waren nicht nur Jugendliche dabei, sondern auch viele ältere Leute. Die Diskussion lief sehr gut.“

Von Müllentsorgung bis Stadtentwicklung

Zusammengekommen sind so insgesamt 18 konkrete Projektideen, aufgeteilt auf die vier Oberkategorien Regionalität, Müllentsorgung, Energie und Stadtentwicklung. Und die Bandbreite ist groß: So regen die Macher etwa an, einen Absatzmarkt für lokale Direktvermarkter in der Altenburger Innenstadt einzurichten oder leerstehende Ladenflächen am Markt für die Einlagerung von Lebensmitteln aus privaten Gärten zur Verfügung zu stellen. Daneben können sich die Initiatoren auch weitere regelmäßige Müllaufräumaktionen in der Stadt sowie spezielle „Kippenbriefkästen“ für Zigarettenstummel an Bushaltestellen vorstellen. Auch aktuelle Bau- und Sanierungsvorhaben werden in den Blick genommen, so dass etwa umfassende Emissions- und nachhaltige Energiekonzepte für künftige Arbeiten im Lindenau-Museum, im Schloss oder dem Ernestinum angeregt werden. In Sachen Stadtentwicklung seien laut den Machern etwa die Einrichtung von Flächen für Baumpatenschaften, die bei besonderen Ereignissen wie Hochzeiten oder Geburten eingegangen werden können, oder Gemeinschaftsgärten in Kleingartenanlagen denkbar.

Entscheider sollen sich mit Papier befassen

Dass natürlich nicht alle Vorhaben zeitnah oder in vollem Umfang umgesetzt werden können, ist auch den Machern um Irma Junk klar – die Ideen sind entsprechend nach kurz-, mittel- und langfristiger Realisierung kategorisiert. „Aber wir denken schon, dass einige Vorschläge auch in der Bevölkerung auf Resonanz stoßen dürften“, ist sie sich sicher. Wichtig sei nun, dass die Entscheider das Papier nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern sich auch damit beschäftigen. „Uns wird immer gesagt, dass wir nicht nur demonstrieren sollen, sondern auch sagen sollen, was wir ändern würden. Das haben wir jetzt getan“, betont Junk. Und nicht nur das: Jeder Vorschlag des Papiers ist auch mit einer Liste potenzieller Kooperationspartner untersetzt.

Interesse vom Oberbürgermeister

Hoffnung gibt Junk und ihren Mitstreitern, dass OB André Neumann ( CDU) sich bereits zum Weltkindertag offen für ihr Engagement zeigte. Nun sei es an den Verantwortlichen, die Ideen aufzunehmen. Eine passende Motivation zum Handeln hat Junk jedenfalls parat: „Es sind Projekte, auf die die Bürger stolz sein können – und die Altenburg zum Vorbild für andere Kommunen machen könnten.“

