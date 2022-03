Initiatoren des Altenburger Hilfskonvois berichten im Friedensgebet über ihr nächstes Vorhaben

Altenburg

Das gab es noch nie in diesem Friedensgebet: Applaus. Kräftig, herzlich schallte er durch die Brüderkirche. Eine spontane Anerkennung für Thomas Wolf, Yuliya Stepanova und all die Helfenden und Spendenden, die den Altenburger Hilfskonvoi in die Ukraine unterstützt haben. Die es möglich machten, dass nicht nur Lebens- und Gebrauchsmittel an die Grenze des vom Krieg überzogenen Landes gelangten, sondern auch ukrainische Schutzsuchende eine Zuflucht in Deutschland fanden. 14 Frauen und Kinder hatte der Hilfskonvoi am Sonntag nach Altenburg gebracht. Einige von ihnen saßen am Montag mit im Friedensgebet.

Unter den Gästen im Friedensgebet waren auch Geflüchtete aus der Ukraine. Quelle: Mario Jahn

Yuliya Stepanova und Thomas Wolf nutzten die Gelegenheit, den zahlreichen Begleitern und Unterstützern Dank zu sagen. Eine Woche zuvor hatten die beiden Altenburger an gleicher Stelle erstmals öffentlich über ihre geplante Hilfsaktion gesprochen und sofort eine starke Resonanz erfahren. „Wir sehen uns als Friedensstifter“, sagte Thomas Wolf sichtlich bewegt. Und: „Übernächstes Wochenende starten wir einen erneuten Konvoi in Richtung Grenze.“ Dann jedoch etwas abgeändert und noch mehr auf die Bedürfnisse der Menschen dort zugeschnitten, fügte Wolf an. Die Erfahrung, dass viele gar nicht in das für sie unbekannte Deutschland wollen oder zu erschöpft sind für eine anstrengende lange Weiterreise, hat sich eingeprägt.

Putins vergifteter Geist

Pfarrer Andreas Gießler zündete die Osterkerze an – „im Gedenken an all jene, die in den letzten Tagen getötet wurden in diesem sinnlosen Krieg“, wie er sagte. „Es ist die Gier, der Neid und der Stolz, die Putins Geist vergiftet haben. Ich denke, bei ihm ist einiges außer Kontrolle geraten.“ Aber jeder Mensch trage für sein Handeln Verantwortung. „Ich wünsche uns“, sagte Gießler, „dass wir uns nicht in den Strudel des Hasses hineinbegeben und auch die vielen Menschen in Russland nicht als Feinde sehen, die von einem rücksichtslosen Machthaber benutzt werden. Wir sollten Neid, Zorn und Gier bekämpfen – und auch den Egoismus, der auf der Straße noch immer spazieren geht.“

Von Kay Würker