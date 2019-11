Interimslösung: Lindenau-Museum zieht ins Altenburger City Center

Altenburg

Das Altenburger City Center ( ACC) erweckt zur Pressekonferenz am Freitagmorgen noch nicht den Eindruck, dass es sich zeitnah in ein Interimsmuseum verwandeln wird. Es ist eine einzige Baustelle. Überall stehen Gerüste, das gläserne Treppengeländer ist mit Folie verhangen und Stapel von Gipskartonplatten warten darauf, verbaut zu werden.

Straffer Zeitplan

Doch bereits in den nächsten Wochen wird das ACC zur stark abgespeckten Variante des Lindenau-Museums umgestaltet, denn ab dem 2. Januar 2020 schließt das Haus an der Gabelentzstraße. Es wird saniert und umgebaut. Museumsleiter Roland Krischke ist sich des straffen Zeitplanes bewusst: „Wir müssen hier in möglichst kurzer Zeit einen Start hinlegen und eröffnen.“ Bis dahin müssen im ACC Zimmerdecken erhöht, Sprinkler teilweise gegen Brandwarnanlagen ausgetauscht, Sanitär und Sicherheitsanlagen eingebaut werden.

Abgespeckte Museumsvariante

„Natürlich können wir nicht den Charme des Lindenau-Museums übertragen“, weiß Krischke. Aber es wird einen Ausschnitt quer durch die Gesamtausstellung geben. Auf rund 200 Quadratmetern werden Gemälde, Keramik und Teile der Grafischen Sammlung zu sehen sein. Für Skulpturen stehen rund 100 Quadratmeter zur Verfügung. Hier ist nur der Blick durch die Glasscheibe möglich.

48 Millionen für zwei Häuser

Hintergrund der großangelegten Aktion sind 48 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Freistaat Thüringen, für die das Lindenau-Museum 2018 die Zusage erhalten hat. Der Standort Gabelentzstraße platzt aus allen Nähten und erhält endlich mehr Ausstellungsfläche und größeren Raum für die Kunstschule (Studio Bildende Kunst). Es wird ein barrierefreier Zugang geschaffen und Klimatechnik eingebaut. Außerdem wird in Sicherheit investiert – von Brandschutz bis Einbruchsprävention.

Auch zeitgemäße sanitäre Anlagen werden installiert. Diese Umgestaltung wird ermöglicht durch Auslagerung der Grafischen Sammlung und der Depots in die Räumlichkeiten des Herzoglichen Marstalls. Der spätklassizistische Bau wird zu diesem Zweck ebenfalls umgestaltet und später auch die Büros und Restaurierungswerkstätten beherbergen.

Umzug in Etappen

Die 13 Museumsmitarbeiter ziehen als erste ins Interimsquartier in der Kunstgasse 1. Sie belegen schon in der nächsten Woche ihre neuen Büros im einstigen Einkaufstempel. Mitte Dezember beginnt dann das Auslagern der Kunstwerke. Besonders spannend wird es Ende Januar/Anfang Februar nächsten Jahres. Dann werden die Gipsabdrücke per Kran durch die Fenster gehievt und von einer Kunstspedition verladen.

Das Interim-Kunstmuseum im ACC rückt das einstige Einkaufszentrum nach langem Leerstand wieder ins Bewusstsein der Stadt. Quelle: Mario Jahn

Da der Platz im ACC begrenzt ist, werden Gemälde aus der Sammlung Frühitalienischer Malerei und andere besonders wertvolle Kunstobjekte im Hochsicherheitsdepot Meiningen eingelagert. Die Bundesbank hatte das Gebäude für die Währungsumstellung 2002 bauen lassen.

Letzter Blick in leere Säle

Am 4. April 2020 gewährt das komplett ausgeräumte Lindenau-Museum letzte Blicke in leere Säle, bevor der Bau für Jahre geschlossen sein wird. „Es gibt ja viele Menschen, die sich in ein Museum mit Kunst nicht trauen“, kommentiert Roland Krischke die Aktion. Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) schlägt spontan eine Abschiedsparty für die Jugend in der Gabelentzstraße vor, was jedoch beim Museumsleiter nicht auf Gegenliebe stößt.

Auch auf die Frage der OVZ nach den Mietausgaben für die Nutzung des ACC gehen sowohl Museumsleitung als auch Vizelandrat Matthias Bergmann am Freitag nicht näher ein. Die Vertragskonditionen sind eng mit der Thüringer Staatskanzlei abgestimmt, heißt es nur.

Freier Eintritt

Das Interim-Kunstmuseum im ACC rückt das einstige Einkaufszentrum nach langem Leerstand wieder ins Bewusstsein der Stadt. Die Eröffnung findet passenderweise zur Museumsnacht am 13. Juni 2020 statt. Auch in der Übergangsphase bietet es die Möglichkeit zu theoretischem und praktischem Kunstunterricht für alle Klassenstufen. Die Kunstschule bleibt mit allen bisherigen Angeboten wie Töpfern, Zeichnen, Fotografieren und Malen erhalten. Der Eintritt ins Altenburger City Center ist frei.

Wenn alles nach Plan läuft, wird das Lindenau-Museum 2025/ 2026 wiedereröffnet.

Lindenau-Museum gibt Gemälde zurück Im Rahmen eines vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Forschungsprojekts hat das Lindenau-Museum Altenburg die Herkunft eines NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kunstwerks in seinen Beständen aufgedeckt. Gemeinsam mit seinem Träger, dem Landkreis Altenburger Land, entschloss sich das Museum zur Rückgabe des Bildes an die Erben der einstigen Eigentümer. Mehr als 80 Jahre nachdem das Ölgemälde „Polnischer Ulan auf Vorposten im Winterwald“ von Wojciech Kossak (1857–1942) von den Nationalsozialisten bei der Familie Petschek in Aussig, Tschechoslowakei, beschlagnahmt wurde, haben das Lindenau-Museum Altenburg und sein Träger beschlossen, es den Erben der früheren Eigentümer zurückzugeben. Das Bild hing einst im Frühstückszimmer der Villa der Familie Petschek in Aussig (heute Ústí nad Labem, Tschechien). Bei ihrer Flucht vor dem NS-Regime im September 1938 waren die Petscheks gezwungen, nahezu ihren gesamten persönlichen Besitz, darunter auch das Gemälde, dort zurückzulassen. 1939 wurde die Familie im Deutschen Reich sowie im Protektorat Böhmen und Mähren enteignet. Das Bild wurde zusammen mit weiteren Kunst- und Einrichtungsgegenständen nach Berlin gebracht und im Mai 1941 vom Versteigerungshaus Union „im Auftrage einer Behörde“, d. h. zugunsten des Deutschen Reichs, versteigert. Auf der Auktion wurde es von einem Bieter namens Arnold erworben. Hinter diesem Namen verbirgt sich aller Wahrscheinlichkeit nach bereits der folgende Besitzer des Gemäldes, Wladislaus Staniszewski, der eine Pension am Berliner Kurfürstendamm betrieb. Staniszewski verstarb 1943 und hinterließ das Bild seiner Witwe Frieda Staniszewski, die nach dem Krieg von Berlin nach Mehmels bei Meiningen übersiedelte und von dort aus mit dem Lindenau-Museum Altenburg in Verkaufsverhandlungen trat. 1952 erwarb das Museum unter anderem Wojciech Kossaks Bild aus ihrem Besitz. Das Lindenau-Museum Altenburg untersucht seit April 2018 im Rahmen eines vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg geförderten Forschungsprojekts die Herkunft seiner Bestände. Dabei konnte der NS-Verfolgungsverlust des Bildes aufgedeckt und im engen Austausch mit den Erben der früheren Eigentümer die Provenienz des Gemäldes verifiziert werden.

Von Dana Weber