Internationale Altenburger Sommerorgelkonzerte mit Matthias Süß gestartet

Altenburg

Es ist schön und sehr zu begrüßen, dass die Internationalen Altenburger Sommerorgelkonzerte dank der aktuellen Lage wieder an den Start gehen konnten. Mit Matthias Süß, dem Kirchenmusikdirektor an der prächtigen St. Annenkirche zu Annaberg, war ein profunder und virtuos aufspielender Solist für diesen Saisonauftakt gewonnen worden. Durch sein ansprechendes und sehr kontrastreiches Programm, das sowohl die barocke Epoche als auch die Romantik und Moderne umfasste, gewann er die Herzen des Altenburger Publikums schon nach den ersten Tönen.

Und dennoch trübte den perfekten Konzertgenuss von Anfang an der Ton beziehungsweise die Taste b‘ im Hauptmanual der Trost-Orgel, der nur kurze Zeit seinen Dienst zuverlässig verrichtete, aber dann plötzlich ohne Vorwarnung hängen blieb und damit das Potenzial besaß, das souveräne Spiel von Matthias Süß total ins Wanken zu bringen. Die alt-ehrwürdige Trost-Orgel hatte offenbar den rasanten Temperaturanstieg der letzten Tage in der Schlosskirche und die damit verbundene hohe Luftfeuchtigkeit nicht verkraftet.

Ton „klemmt“ – Süß bewahrt die Ruhe

Bereits nach dem Auftakt mit Johann Sebastian Bachs Praeludium und Fuge in C-Dur war eine Unterbrechung des Konzertes unumgänglich, um dieser Taste etwas auf die Sprünge zu helfen. Aber das funktionierte nicht dauerhaft, und es hätte eines Orgelbauers bedurft, was natürlich in dieser Situation absolut illusorisch ist. Matthias Süß musste also weiterhin mit dieser Tücke des Objektes leben. Er tat das einzig Richtige, indem er die Ruhe bewahrte und mit großer Souveränität und überlegener Routine sein Spiel fortsetzte, natürlich immer den Ton b‘ im Blick oder besser gesagt, im Tastengefühl, zu haben.

Zum Glück gab es auch Stücke im Programm, in denen dieser Ton gar nicht oder nur sporadisch vorkam. Insofern blieb der Konzertgenuss nicht gänzlich aus. Ganz im Gegenteil fesselte der Annaberger Organist sein Publikum mit verinnerlichtem, aber auch aufbrausendem Spiel und wunderschönen Kompositionen, sei es die herrliche und glitzernd dahineilende Triosonate von Bach, oder zwei galante Choralfantasien seines Meisterschülers Johann Ludwig Krebs.

Lebhafter Beifall ermuntert zur Zugabe

Die Moderne kam in sehr moderaten, fast romantisch inspirierten Tönen daher, nämlich mit Musik der Engländer Robert Jones und Christopher Tambling. Vor allem das gleichmäßig pulsierende Arioso von Jones führte in eine spirituell verklärte Klangwelt. Ein wenig lustig und gar nicht nur auf Virtuosität orientiert gab sich eine Toccata von Tambling. Mit dessen „Trumpet variations“ konnte Süß die Trompete der Trost-Orgel ins richtige Licht rücken.

Bis zu diesem Programmpunkt hatte der Organist auf den voluminösen Klang der Trost-Orgel verzichtet. Vielleicht war ihm der Einsatz des Plenos angesichts des Defektes zu gefährlich, so konnte man mutmaßen. Doch dem war nicht so, denn in Felix Mendelssohn Bartholdys Sonate c-Moll op. 64 ging es dann doch noch richtig zur Sache. Fulminant und äußerst packend beendete er damit sein Konzert, das vom Publikum mit lebhaftem Beifall belohnt wurde.

Da war eine Zugabe von Nöten. Es gab nochmals ein kleines Flötenstück von Christopher Tambling, bei dem der Ton b‘ nicht vorkam, wie Matthias Süß in seiner Ankündigung zur Beruhigung der Zuhörer ankündigte.

Von Felix Friedrich