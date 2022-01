Gößnitz

Seit zwanzig Jahren leitet Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) bereits als Bürgermeister die Geschicke in Gößnitz. Die vergangenen zwei Jahre waren allerdings anders – Corona hat die Arbeit verändert und auch Auswirkungen gezeigt. Im Interview mit der LVZ schätzt der 62-Jährige das vergangene Jahr in Gößnitz ein und blickt nach vorne, auf das was jetzt noch kommen wird.

Zwei Jahre Corona, wie geht es Ihnen, wie geht es der Stadt?

Die Pandemie hat uns schon sehr in den Griff genommen, und manche Sachen in der Stadt sind natürlich nach hinten gerutscht. Ja, es hat auch behindert. Ob es im Handel ist, im Sozialen – oder der Ausfall von Feierlichkeiten. Das hat in der Stadt, aber auch im Persönlichen, für große Einschnitte gesorgt. Aber wir haben unsere tägliche Arbeit, die hier ansteht, nicht vernachlässigt. Viele Menschen haben eingesehen, dass wir eine Pandemie haben. Daher kann ich die Gespräche, die derzeit so laufen, die Demos, nicht ganz nachvollziehen. Es sollte sich jeder mal ein Bild machen, wie es wirklich aussieht in Familien, wo Corona war oder ist und wo es zu Sterbefällen kam. Da merkt man, was Corona bedeutet. Ich will nur meinen Wunsch aussprechen und an die Vernunft appellieren, die Impfmöglichkeiten, die es gibt, wahrzunehmen.

Sind die Schaffung eines Impfangebotes und die Teststelle, die im diesem Jahr an die Arbeit gehen soll, ein Teil der Lösung?

Nein. Im Sommer dachten wir ja alle schon, wir wären wieder auf der sicheren Seite, die Frage war, können wir als Stadt unterstützen? Wir bemühen uns als Stadt – auch wenn ich mir manchmal denke, ist das überhaupt meine Aufgabe, bin ich für eine Pandemie zuständig? Oder gibt es da nicht noch andere Institutionen? Aber wir verschließen uns jetzt nicht, helfen und organisieren mit. Die ganze Pandemie wird uns und die Stadt noch über einen längeren Zeitraum beschäftigen.

Im Stadtrat haben Sie schon mehrmals das Thema Vandalismus angesprochen – ist das ein Problem geworden?

Diese ganze Sache, ebenso auch die Problematik mit dem Hundekot, ist doch so, dass jeder da für sich selber verantwortlich ist. Es ist eine Einstellungssache – über das Thema reden wir schon viele Jahre, und es kommt in Wellen, auch der Vandalismus. Ich kann die Hundehalter nur auffordern, selber dafür zu sorgen, alles zu entsorgen. Es sind immer nur wenige, doch wenn es ausgesprochen wird, sind alle dabei. Anders kann ich es aber nicht formulieren, ich werde der Verantwortlichen ja nicht habhaft. Dass das nicht richtig ist, weiß ich. Aber verteufeln will ich das nicht, denn wir haben viele Initiativen, die sich, auch in Pandemiezeiten, organisieren und engagieren. Man sieht, die Vereine arbeiten, die Menschen sind dabei – das ist was Positives. Der Bürgersinn, für die Stadt etwas Gutes zu tun, ist weiterhin da.

Was für Gutes entsteht da zum Beispiel?

Naja, zum Beispiel wollen wir mit der Stadt und der Initiative Städtebund gemeinsam den Goethebrunnen neugestalten. Da soll es einfach wieder ordentlich aussehen, damit man sich dort auch mal hinsetzen kann. Und so soll es eigentlich weiter gehen. Wir wollen an der Stadt arbeiten.

Die Kauritzer Straße in Gößnitz wird ausgebaut. Quelle: Mario Jahn

Der Umbau am Bahnhof und die Sanierung des Freibades stehen bereits fest – welche anderen großen Projekte kommen 2022 auf die Stadt zu?

Die größte Baumaßnahme wird in der Kauritzer Straße kommen. Die wird zusammen mit dem Zweckverband ausgebaut. Wir haben da bereits im Viertel die Kauritzstraße schon angefangen. In den nächsten zwei, drei Jahren wird da viel passieren.

Gibt es ein Projekt, das Ihnen besonders wichtig ist?

Nein. Aber dazu muss ich sagen, als ich Bürgermeister wurde, hieß es zum Beispiel bei der Ortsumgehung, die komme nie. Wir haben sie gebaut. Gleiches auch mit der Überführung nach Schmölln. Da haben wir eine neue Brücke. Das sind schon große, wichtige Projekte gewesen. Und jetzt müssen wir wieder etwas tun. Unsere Eigenheimstandorte sind voll, da müssen wir neuen Platz schaffen. Es passiert so viel an Infrastruktur, auch in Gößnitz. Das nimmt man oft als Einheimischer nicht mehr so wahr oder vergisst es schnell.

Wie steht es denn um den Wirtschaftsstandort Gößnitz?

Ja, es ist schwer zu sagen. Warum, zeigt sich zum Beispiel an den Gewerbesteuereinnahmen. Die sind kurvig, da geht es mal auf und ab. Bei einem Unternehmen läuft es dann sehr gut, bei anderen Unternehmen dann wieder nicht so gut. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir haben hier fünf Spitzenunternehmen, die sind immer oben – so ist es nicht. Ein Problem, was oft zu hören ist: Es fehlt an Personal, insbesondere Fachpersonal.

Also die Stellen wären da, wie steht es dabei generell um die Bevölkerungsentwicklung?

Im letzten Jahr haben wir ein Plus von fünf Personen. Der Unterschied zwischen Zu- und Wegzug ging ja jahrelang auseinander. Es ist jetzt nicht mehr so. Aber die Sterberate zur Geburtenrate passt nicht. Das gleichen wir noch nicht aus.

Zu guter Letzt: Was wünschen Sie sich für das neue Jahr?

Ich wünsche mir, dass wir als Stadt weiter unsere Aufgaben so erfüllen können, wie die Baumaßnahmen. Die sind für uns als Stadt schwer zu stemmen, aber das es passiert, ist etwas Positives, darauf wollen wir aufbauen. Und dann wäre es gut, wenn wir, trotz Corona, in eine gewisse Normalität kommen würden. Vereinsarbeit, Freizeit – es soll wieder stattfinden und das fehlt mir persönlich ja auch. Und wieder mehr Verständnis füreinander ist wäre ein großer Wunsch von mir. Da findet derzeit ja eine gewisse Verrohung statt. Anstand, Würdigung – es sollte eine andere Zukunft haben.

Von Vanessa Gregor