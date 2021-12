Altenburg

Michael Hose ist Geschäftsführer der Pflege Daheim GmbH in Altenburg, die einen ambulanten Pflegedienst, zwei Tagespflegen und zwei Institutionen für betreutes Wohnen unter einem Dach vereint. Mit der LVZ hat er darüber gesprochen, welchen Herausforderungen sich Pflegedienste im Landkreis in diesen Tagen stellen.

Herr Hose, wie geht es Ihnen momentan?

Es ist stressig. Unser Problem ist nicht nur Corona, es ist auch die Vorweihnachtszeit. Wir möchten trotz allem für jeden Mitarbeiter, jeden Patienten ein offenes Ohr haben. Und bei uns ist es Tradition, für jeden eine Weihnachtskarte und ein kleines Geschenk zu organisieren. Wir haben ja schließlich Weihnachten.

Das gibt Ihren Mitarbeitenden vielleicht das Gefühl, mit der Arbeit nicht allein zu sein?

Trotzdem muss das Geschäft weitergehen. Wir haben über 300 Patienten ambulant und im betreuten Wohnen zu versorgen, bei insgesamt 115 Mitarbeitern.

Wie geht es der Pflegebranche allgemein im Landkreis?

Uns rufen momentan vor allem Sozialdienste aus den Krankenhäusern an, die fragen, ob wir noch aufnehmen, weil es sonst keiner tut. Vor ein paar Minuten hatte ich erst den Fall einer älteren Dame am Telefon, die auf dem Dorf wohnt und coronapositiv ist. Sie braucht zwar keine Pflege am Patienten, aber jemanden, der für sie einkauft. Sie kann das nicht selbst erledigen, hat keine Angehörigen. Und sie ist auch noch positiv. Ich musste dem Sozialdienst leider sagen, dass ich die Frau nicht annehmen kann.

Warum?

Drei unserer Mitarbeiter sind positiv. Sie befinden sich in einer Quarantäne von 14 Tagen. Ihnen geht es gut und ich kämpfe für eine Berufsquarantäne.

Das heißt eine kürzere Dauer?

Entweder das, oder dass sie die ebenfalls positiven Patienten übernehmen können – denn die können sich nicht mehr anstecken, weil sie schon Corona haben. Der Amtsarzt Dr. Dhein hat uns nur mitgeteilt, dass die Entscheidung für die Berufsquarantäne eine Einzelfallentscheidung ist. Aktuell ist die Lage aber so brenzlig, dass ich sofort eine Antwort bräuchte, sobald der Mitarbeiter den Anruf bekommt, dass er in Quarantäne muss.

Weil Ihnen die Mitarbeiter fehlen.

Sie fehlen. Ein großer Teil der Patienten, die aus dem Krankenhaus entlassen wird, hat Corona. Als Begleitsymptom, nicht als Haupterkrankung, weswegen er eine Pflege braucht. Der Löwenanteil ist die Pflege, das Waschen, Anziehen, Einkaufen, das die Patienten nicht alleine erledigen können. Den Leuten muss ja geholfen werden.

Aber ein positiver Patient ist für Ihr Personal ein Risiko?

Man kann sich schützen wie man will. Ein Patient, der gewaschen wird, kann keinen Mundschutz tragen. Der Mitarbeiter schon, aber wenn der Patient drei oder vier mal am Tag aufgesucht werden muss, kann man darauf warten, dass der Pfleger ausfällt. Deswegen kann man es anderen Pflegediensten nicht vorwerfen, dass sie sich nicht in die Nesseln setzen wollen, wenn sie einen positiven Patienten aufnehmen. Alleine in der letzten Woche habe ich auf einen Schlag zwölf Patienten aufgenommen, die nirgends unterkommen konnten, von denen die Hälfte positiv war.

Das bedeutet, andere Pflegedienste hätten vielleicht noch Kapazitäten, aber haben sich dagegen entschieden, Coronapatienten aufzunehmen?

Ja. Man muss ja auch eines bedenken: Es gibt ja Regeln wie anderthalb Meter Abstand. Regeln, die ich sicherlich einhalten muss. Aber in der Pflege, wenn ich jemanden aus dem Bett hebe, habe ich direkten Körperkontakt. Und ich habe kein Ersatzpersonal. Für den ambulanten Pflegedienst gibt es keinen Notfallplan. Das Krankenhaus holt die Bundeswehr, aber im ambulanten Dienst kann dir keiner helfen. Keiner gibt dir einen Rat, wie du damit umzugehen hast.

Was würde Ihnen denn helfen?

Ein konkreter Ansprechpartner für Pflegedienste, ein direkter Draht zum Gesundheitsamt. Ich würde mir wünschen, dass die Pflegedienste an einer Beratung im Gesundheitsamt mal teilhaben können, und das ganz dringend diese Berufsquarantäne ausgesprochen wird.

Wie viele Kräfte haben Sie normalerweise und wie viele sind momentan ausgefallen?

In der Hauskrankenpflege arbeiten 16 Mann, die Touren fahren. Davon sind drei ausgefallen. Die coronabedingt im Durchschnitt immer fehlen. Für diese drei Fehlenden müssen die restlichen 13 zusätzlich arbeiten. Um unsere Mitarbeiter zumindest ein bisschen zu motivieren, zahlen wir weiterhin den Corona-Bonus. Davon ist in der Politik ja aktuell gar keine Rede.

Zur Person Michael Hose wurde 1979 in Halle geboren, wuchs in Altenburg auf und wohnt derzeit mit seiner Familie in Nobitz. In Altenburg absolvierte er seine Ausbildung zum Krankenpfleger und schob im Anschluss gleich eine Ausbildung zum Pflegedienstleiter in Leipzig hinterher. Nach der Wende machte er sich mit seinem Pflegedienst selbstständig. Erst war sein Familienbetrieb in Nobitz ansässig, seit zwölf Jahren schließlich in Altenburg. Seit Beginn hat sich sein Unternehmen stetig erweitert: Neben dem ambulanten Pflegedienst betreibt Hose mittlerweile zwei Tagespflegen und zwei Institutionen zum betreuten Wohnen. Aktuell bildet er 20 Lehrlinge aus.

Von Katharina Stork