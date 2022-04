Altenburger Land

Seit 28 Jahren vertritt der Kreisfeuerwehrverband die Interessen der Wehren und Feuerwehrvereine im Landkreis. Über 2600 Kameraden zählen aktuell zu seinen Mitgliedern. Kürzlich wählte der Verband einen neuen Vorstand. LVZ.de sprach mit dem alten und neuen Vorsitzenden Andreas Hofmann über dringend benötigte neue Technik, Brandschutzerziehung bei den Jüngsten und die Überforderung des Ehrenamtes.

Was brauchen die Wehren im Altenburger Land, um weiterhin eine zuverlässige Säule im Bevölkerungsschutz zu sein?

In den letzten Jahrzehnten gibt es bei den Wehren einen immer größer werdenden Investitionsstau bei der Neubeschaffung von Technik – speziell von Löschfahrzeugen. Lassen Sie es mich an der Gemeinde Nobitz erläutern, die mit 47 Ortsteilen flächenmäßig die größte Kommune im Landkreis ist. In den elf Ortsteilfeuerwehren müssten mindestens fünf Löschfahrzeuge altersbedingt neu beschafft werden. Das würde Nobitz finanziell überfordern. Hier müssen andere Wege gefunden werden.

Zur Person Andreas Hofmann ist seit 20 Jahren Vorstandsmitglied im Kreisfeuerwehrverband Altenburger Land. Seit nunmehr sieben Jahren leitet er dessen Geschicke als Vorsitzender. Er wurde 1961 in Altenburg geboren und arbeitet als Berufskraftfahrer. Seit 34 Jahren ist Andreas Hofmann Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seines Heimatortes Ziegelheim. Zudem gehört er zu den Gründungsmitgliedern des Ziegelheimer Feuerwehrvereines, der seit 1995 besteht. Andreas Hofmann ist verheiratet, hat vier Kinder und vier Enkel.

Was meinen Sie damit?

Es fehlt die Anpassung der Förderung durch das Land. Hier besteht Nachholbedarf in Thüringen. Unsere Nachbarn in Sachsen haben eine wesentlich höhere Förderung. Und Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Zentralbeschaffung von 265 Löschfahrzeugen mit Tausend-Liter-Wassertank noch einen anderen Weg gegangen.

Was hat es mit der Zentralbeschaffung auf sich?

Das Land macht eine Bedarfsplanung unter den Feuerwehren und bestellt die benötigten Löschfahrzeuge dann in großer Stückzahl. Das hat positive Auswirkungen auf den Einzelpreis. Die georderten Tragkraftspritzenfahrzeuge in Mecklenburg-Vorpommern lagen preislich bei 160 000 Euro pro Löschfahrzeug. Die Förderung durch das Land bewegte sich zwischen 70 und 90 Prozent – je nachdem wie eine Kommune finanziell bestückt war. Im günstigsten Fall belief sich der Eigenanteil auf 16 000 Euro. Das wäre auch für unsere Gemeinden eine preiswerte Lösung. Ich kenne viele, die wären glücklich darüber. Die Zentralbeschaffung gab es übrigens schon zu DDR-Zeiten.

Wie steht es um den Feuerwehr-Nachwuchs im Altenburger Land?

Es sieht gut aus mit dem Feuerwehr-Nachwuchs, aber man soll nie zufrieden sein. Wir haben 32 Jugendfeuerwehren im Landkreis, in denen 379 Kinder und Jugendliche aktiv sind. Das Eintrittsalter liegt bei sechs Jahren. Um die Kinder frühzeitig an das Thema Feuerwehr heranzuführen, fänden wir es gut, wenn neben der Brandschutzerziehung in den Schulen wieder parallel eine Sicherheitserziehung direkt durch die Ortsteilfeuerwehren durchgeführt werden könnte. Wir waren damit vor Jahren mal die Ersten in Thüringen – zehn Jahre lang bis etwa 2016. Wenn sich die Kinder in ein Feuerwehrauto reinsetzen können und mal einen Feuerwehrschlauch in die Hand nehmen, wäre die Bindung zur örtlichen Wehr eine viel intensivere. Die hält dann in vielen Fällen, so zeigen es die Erfahrungen, bis ins Erwachsenenalter an.

Warum findet die direkte Brandschutzerziehung durch die Ortsteilwehren nicht mehr statt?

Leider stieß der Vorschlag des Kreisfeuerwehrverbandes auf kein Interesse im Landratsamt. Dabei ist die Nachwuchsgewinnung eine wesentliche Stütze, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr dauerhaft sicherzustellen.

In den zwei Pandemiejahren konnte vieles nicht stattfinden – so auch die Feuerwehrausbildung. Wird das Ausgefallene jetzt nachgeholt?

Die Ausbildung wird in diesem Jahr wieder kontinuierlich aufgenommen, so wie es vorher war. Zusätzliche Einheiten sind allerdings nicht realisierbar. Besonders gefragt ist die heiße Ausbildung im Brandsimulationshaus der Feuerwehrschule Bad Köstritz. Dort wird unter realen Bedingungen der Innenangriff im brennenden Gebäude trainiert. Dafür gibt es eine riesengroße Nachfrage im Landkreis. Rund 60 Kameraden stehen auf der Warteliste. Pro Durchgang können rund zwölf Feuerwehrleute teilnehmen.

Die Feuerwehren des Landkreises arbeiten zum größten Teil ehrenamtlich. Wie belastet sind die Kameraden?

Es gibt keine andere Organisation, die – fast komplett auf das Ehrenamt gestützt – so flächendeckend und in dieser Größenordnung rund um die Uhr jederzeit schnelle Hilfe in Notfällen bringt. Darum müssen wir aufpassen, dass wir unsere Einsatzkräfte nicht überbeanspruchen. Sonst wird Überlastung beim Ehrenamt Feuerwehr zum Flächenbrand. Als Mitte Dezember letzten Jahres zwischen Wintersdorf und Schnauderhainichen ein 40-Tonner gut die Hälfte der geladenen Rübensilage verlor, hat er bis weit nach Sachsen hinein eine verschmutzte Fahrbahn hinterlassen – gut 30 Zentimeter hoch. Das zu beräumen war für die Feuerwehr ein Kraftakt, der sich stundenlang hinzog. Aber das kann nicht sein! Die Feuerwehr macht in einem solchen Fall Sicherungsmaßnahmen und bei Bedarf Straßensperren. Reinigungsarbeiten in so einer Größenordnung sind Sache der zuständigen Behörde, der die Straße gehört. Unsere Freiwilligen Feuerwehren sind nicht das Mädchen für alles. So überfordern wir das Ehrenamt!

Kreisfeuerwehrverband hat neuen Vorstand Der Kreisfeuerwehrverband des Altenburger Landes hat einen neuen Vorstand für die nächsten vier Jahre gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Andreas Hofmann von der FFW Ziegelheim. Zu seinem Stellvertreter wurde Ralph Kirst von der Haselbacher Feuerwehr ernannt. Die Kassenverwaltung liegt in den Händen von Christine Heilmann von der Ortsteilfeuerwehr Wintersdorf. Der Kriebitzscher Ortsbrandmeister Karsten Kröber ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, während Frank Schnelle von der FFW Posterstein den Bereich Jugendfeuerwehr übernimmt. Vorstandsmitglied für Aktive und Feuerwehrsport ist Volker Stubbe von der FFW Schmölln und als Frauensprecherin fungiert Sonja Künne vom Feuerwehrverein Burkersdorf, Gemeinde Nobitz. Neu im Vorstand sind Schriftführerin Indahwati de Keijzer von der FFW Kriebitzsch und Thomas Engert, Vorstandsmitglied der Alters- und Ehrenabteilung.

Von Dana Weber