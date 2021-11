Meuselwitz

Am Sonntag entscheidet sich zwischen Uwe Rückert (46) und Ronny Dathe (37) in der Stichwahl, wer neuer Meuselwitzer Bürgermeister wird. Die LVZ fragte die beide Kandidaten, die beim ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekamen, in einem Doppel-Interview nach ihren Lösungen für die drängendsten Probleme der drittgrößten Stadt im Altenburger Land. Nachdem im ersten Teil die Finanzen, der Haselbacher See und die Ortsteile im Fokus standen, geht es nun um die Themen Ordnung und Sicherheit, die Struktur im Rathaus und neue Kindertagesstätten.

Wie wollen Sie das Vandalismus-Problem lösen und für mehr Ordnung und Sicherheit sorgen?

Ronny Dathe: Wir brauchen dringend mehr Personal für den Außendienst im Ordnungsamt, wofür es im Moment nur eine Mitarbeiterin gibt. Ich selbst war als amtierender Ordnungsamtsleiter oft auch selbst draußen unterwegs, weil es gar nicht anders ging. Minimum müssen es zwei Mitarbeiter werden. Um abends regelmäßig präsent zu sein, wären vier nötig. Im Seckendorff-Park ist es ruhiger geworden. Schwerpunkt ist der Busbahnhof. Zerstörungen und gelangweilte Jugendliche gibt es immer und überall. Aber es ist ja nicht so, dass wir uns in Berlin-Kreuzberg befinden. Da wird viel aufgebauscht. Vieles ist rückläufig. Die Arbeit des Kriminal-präventiven Rats hat wegen der Krankheit von Bürgermeister Udo Pick gelitten und muss wieder aktiviert werden.

Uwe Rückert: Streifen haben mit Prävention nichts zu tun. Man muss stattdessen Angebote schaffen, einen Skaterplatz oder andere Freizeitmöglichkeiten im Wohngebiet. Wer diese nutzt, schätzt diese wert. Ich will den Jugendlichen sehen, der etwas aufbaut, um es danach zu zerstören. Das soziale Umfeld spielt eine große Rolle. In den Abendstunden kann ich sicher nicht eine einzelne Frau in den Seckendorff-Park schicken. Dort sehe ich mehr die Polizei am Zug. Ein kriminalpräventiver Rat ist ein Weg.

Ronny Dathe will mehr Personal fürs Ordnungs- und fürs Bauamt einstellen, um die Sicherheit in Meuselwitz zu verbessern und wichtige Anträge schneller bearbeiten zu können. Quelle: Mario Jahn

Warum ist der Busbahnhof so ein großes Problem?

Ronny Dathe: Wegen der verzwickten Eigentumsverhältnisse, weil Teile in Besitz verschiedener Privatpersonen sind. Hier müssen Entscheidungen gefällt werden. Ich habe hier ein Idee, die ich aber nicht sage, weil Privateigentümer betroffen sind.

Uwe Rückert: Mir sträuben sich bei dieser Intransparenz alle Haare. Man muss es laut sagen, um aktiv auf den Eigentümer einzuwirken. Im Endeffekt müssen Ersatzvornahmen oder eine Enteignung in Gang gesetzt werden, weil es traurig und das Gelände stadtbildbestimmend ist. Oder ich helfe dem Eigentümer, Investoren zu finden, damit es dort weitergeht.

Uwe Rückert tritt für mehr Transparenz der Meuselwitzer Verwaltung ein und will die Stadt mithilfe von Wasserstoff-Technologie voranbringen. Quelle: Mario Jahn

Was fangen Sie mit den Kohlemillionen an, die Meuselwitz mit der größten Bergbaufolgelandschaft am meisten zustehen?

Uwe Rückert: Gemeinsam mit Lucka und den zur Verwaltungsgemeinschaft Rositz gehörenden Gemeinden werde ich Projekte umsetzen, um den steigenden Grundwasserspiegel zu analysieren und in den Griff zu bekommen, damit Immobilien gerettet und wieder genutzt werden können. Zweitens werde ich länderübergreifend eine Eisenbahn zwischen Altenburg, Meuselwitz und Zeitz vorschlagen, die mit Wasserstoff betrieben wird. Drittens werde ich Biogas-Anlagen fördern, weil die Förderung ausläuft. Dieses Gas wird die Stadt selbst nutzen und sich mit grünem Strom selbst und auch die Gießerei als energieintensiven Verbraucher mit versorgen.

Ronny Dathe: Es wäre wünschenswert, die Bahnstrecke Altenburg–Zeitz wieder in Betrieb zu nehmen und auch den Kulturbahnhof weiter zu entwickeln. Zweitens werde ich die Gartenanlage Heimgärten als Projekt anmelden, um dort die Bergbaufolgeschäden zu beseitigen und das Gelände zu rekultivieren, um im günstigsten Fall dort Bauland zu schaffen.

Die LVZ-Redakteure Thomas Haegeler (links) und Jens Rosenkranz (rechts) fühlen den Bürgermeisterkandidaten für Meuselwitz, Uwe Rückert (2. von rechts) und Ronny Dathe, vor der Stichwahl auf den Zahn. Quelle: Mario Jahn

Muss sich im Meuselwitzer Rathaus etwas ändern oder bleibt alles beim Alten?

Ronny Dathe: Personalbestand und -struktur müssen überarbeitet werden. Über viele Jahre wurden nur Stellen abgebaut. Fachämter, wie das Bauamt, brauchen mehr Leute, damit nicht mehr so viel liegenbleibt oder eine Bearbeitung ewig dauert. Mit immer mehr Aufgaben und mit weniger Leuten schwindet die Leistung jedes einzelnen. Es muss aber finanzierbar sein, aber hier muss definitiv Geld locker gemacht werden. Wenn die Verwaltung Dienstleister sein will, brauche ich das Personal dazu. Über Umbesetzungen innerhalb ist dies nicht mehr möglich.

Uwe Rückert: Das Rathaus braucht einen Wirtschaftsförderer. Die Grundstruktur passt. Was ich hinterleuchten werde, ist die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter. Wenn ich einen Geisteswissenschaftler auf einem Posten sitze habe, wo technisches Sachverständnis nötig ist, und wenn der das mit Herzblut macht, muss dieser Mitarbeiter auch qualifiziert werden. Der Krankenstand muss heruntergefahren werden, weil bei einzelnen Leuten zu viel Last gelandet ist und bei anderen weniger. Jeder muss früh gern und mit einem Lächeln auf Arbeit kommen. Das sehe ich im Moment nicht. Der Bauhof braucht zwingend mehr Leute.

Zur Person Uwe Rückert Uwe Rückert wurde in Altenburg geboren und lebt derzeit auch noch in der Skatstadt. Im Falle eines Wahlerfolges kündigt der 46-Jährige allerdings an, sich in Meuselwitz eine Wohnung zu nehmen. Rückert ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 21 und 15 Jahren. Er blickt auf eine lange Karriere zurück, in der er es als Beamter und Berufssoldat bis zum Oberstleutnant gebracht hat. Nach Mitgliedschaften sowohl in der CDU als auch in der AfD ist Rückert inzwischen bei den Freien Wählern angekommen, deren Vorsitzender er im Altenburger Land ist. Im Kreistag ist er zudem Chef der Fraktion „Starke Heimat“.

Bekommt Meuselwitz tatsächlich neue Kindergärten in Mumsdorf und Wintersdorf?

Ronny Dathe: In Mumsdorf gibt es bauliche Schäden, wo Handlungsbedarf besteht. Wünschenswert wäre ein Neubau, bei dem ich im Moment aber nicht weiß, wie er bezahlt wird. In Wintersdorf befinden wir uns in Gesprächen mit dem Kreis als Eigentümer, um den alten Schulhort auszubauen, um so die Kita-Kapazität zu erhöhen. Einen Neubau in Wintersdorf sehe ich nicht.

Uwe Rückert: Die Option des Schulhortes ist eine gute. Es wäre schön, wenn wir diesen vom Kreis für einen Euro anmieten könnten. Wenn die Stadt Bedarfszuweisungen erhält und der Bedarf in Wintersdorf da ist, muss das ausgeschöpft werden. In Mumsdorf muss ein Neubau gemeinsam mit der Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft finanziert werden, die für die massiven Bergbaufolgeschäden verantwortlich ist.

Zur Person Ronny Dathe Ronny Dathe wurde in Altenburg geboren und lebt in Meuselwitz. Der 37-Jährige ist verheiratet und Vater eines Kindes. Nach seinem Gesellenabschluss als Zimmermann leistete er seinen Zivildienst in der Meuselwitzer Stadtgärtnerei ab. Seit 2007 ist er Angestellter der Verwaltung der Schnauderstadt, sicherte sich 2012 den nebenberuflichen Abschluss als Verwaltungsfachangestellter und 2017 – ebenfalls neben seiner Tätigkeit – die Qualifikation als Verwaltungsfachwirt. Aktuell ist Dathe amtierender Leiter des Ordnungsamts. Er hat bislang keine politischen Ämter bekleidet.

