Investitionen, Plastemüll und mehr: Reichen Altenburger Stadtrat zwei Stunden?

Altenburg

Der unter verschärften Corona-Bedingungen am Mittwoch stattfindende Altenburger Stadtrat (17.30 Uhr) hat über einen bunten Themenstrauß zu befinden. Aus diesem sticht der Haushalt hervor, der einen Großteil der auf zwei Stunden begrenzten Sitzung im Goldenen Pflug bestimmen wird. Reicht diese Zeit nicht, um die Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je über 53 Millionen Euro für dieses und nächstes Jahr inklusive Millionen-Investitionen zu verabschieden, geht es exakt 24 Stunden später weiter.

Keine Einführung in Zahlenwerk, begrenzte Redezeit

Damit das Zeitlimit gehalten wird, verzichtet die Altenburger Verwaltung weitgehend auf die sonst übliche mündliche Einführungs in das Zahlenwerk. Auch die Fraktionen haben zugesagt, sich nur in kurzen Statements dazu zu äußern. Damit das klappt, gibt es – entgegen der eigentlichen Regel – auch hier eine Redezeitbegrenzung. Angesichts der übrigen 24 Tagesordnungspunkte ist allerdings davon auszugehen, dass die Sitzung am Donnerstag fortgesetzt wird.

Neben dem Haushalt fällt auf der sonst mit weiteren Finanzbeschlüssen und einer Latte an Bebauungsplänen gut gefüllten Agenda ein SPD/Grüne-Antrag auf. Vor dem Hintergrund des ab Juli in der EU geltenden Verbots von Einwegplastik will die Fraktion damit Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) beauftragen, die Stadt prüfen zu lassen, wie die lokale Gastronomie dabei unterstützt werden kann und wie sie selbst Plastikmüll einsparen will.

Von Thomas Haegeler