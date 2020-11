Investitionen für 8,6 Millionen Euro – das plant der ZAL 2021

Wilchwitz

Den Anschlussgrad von Orten an zentrale Kläranlagen weiter erhöhen sowie mehr Brunnendörfer an das Versorgungsnetz mit Trinkwasser anschließen – das sind die beiden wichtigsten Aufgaben des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Altenburger Land (ZAL) im kommenden Jahr, die die Verbandsversammlung mit dem Beschluss des Haushalt einstimmig festgezurrt hat.

Danach wird der Verband seine Investitionen im Entsorgungsbereich sogar auf rund sechs Millionen Euro steigern, wo in der Vergangenheit meist rund vier Millionen ausgegeben wurden. Nötig machte dies der Abwasserpakt zwischen Landesregierung und Verbänden sowie Stadtwerken, wonach der Anschlussgrad an Klärwerke weiter erhöht werden soll. Im Moment hält der Freistaat mit etwa 75 Prozent dabei bundesweit nämlich die Rote Laterne. Und der ZAL hat mit 43 Prozent noch größere Aufgaben vor sich. Zu verdanken hat er diese sehr mäßige Zahl seiner extrem ländlichen Struktur und der Tatsache, dass die großen Städte Altenburg, Schmölln und Meuselwitz mit besseren Werten eigene Stadtwerke haben. Ziel des Paktes und gesetzlich vorgeschrieben ist, dass alle Orte mit mehr als 200 Einwohnern an zentrale Anlagen angeschlossen werden müssen.

Ärger über abgelehnte Förderanträge

Als kleiner Verband mit begrenzten Möglichkeiten ist der ZAL dabei natürlich auf finanzielle Unterstützung des Landes angewiesen, die es mit dem Abwasserpakt auch zugesagt hat. Allerdings fördert Erfurt längst nicht alle beantragten Projekte. Besonders schmerzhaft sei dies bei der weiteren geplanten Abwasserleitungsverlegung in Ponitz, auch weil dies mit dem geplanten Neubau der Gößnitzer Straße einhergehen sollte, sagte Werkleiter Lars Merten der OVZ. Dies habe Erfurt aber abgelehnt.

Dass nun beides nicht stattfinden könne, habe man im Umweltministerium kritisiert. Denn es sei völlig ausgeschlossen, dass der Verband große Projekte allein finanzieren kann. Tue er das, würden die Gebühren extrem steigen, was ausgeschlossen sei, sagte Merten. Im Moment fördere das Land im Abwasserbereich 1,5 Millionen Euro. Nicht bewilligt wurden ebenso eine Pumpstation und die Druckleitung von Ehrenhain zum Klärwerk am Flugplatz.

Behörde lehnt Standort für Klärwerk ab

Als problematisch habe sich auch der für 2021 geplante Neubau der Kläranlage in Niederhain erwiesen. Hier habe das Landesamt für Archäologie dem Standort am Rittergut nicht zugestimmt, weil dies das Ensemble am Halben Schloss stören würde. Der Bau ist nun auf 2022 verschoben und soll am Ortsausgang in Richtung Neuenmörbitz stattfinden.

Mit Hartha und Boderitz konnten in diesem Jahr zwei Brunnendörfer an zentrale Trinkwasserleitungen angeschlossen werden. In Lossen, wo die Brunnen extrem schlechtes Wasser liefern, soll das gleiche Vorhaben Mitte nächsten Jahres beendet sein. 2021 kommen dann Koblenz, Pfarrsdorf und Dobraschütz an die Reihe. Mit welchen Dörfern es 2022 weitergeht, könnte Merten im Moment nicht sagen, da dies vom Förderprogramm des Landes abhänge, dass 2021 zunächst ausläuft. Vorstellbar seien die Orte Oberkossa, Schömbach und Neuenmörbitz.

Diese Investitionen plant der ZAL 2021 im Abwasser- und im Trinkwasserbereich Abwasser: Beginn Bau Druckleitung und Pumpstation von Kriebitzsch nach Rositz – 900 000 Euro 4. und 5. Bauabschnitt in Lödla, einschließlich Ortskern, Dorfring und Kuhberg – 1,2 Millionen Euro Erweiterung Schlammspeicher Kläranlage Lucka – 890 000 Euro Anschluss Bornshain an Kläranlage Gößnitz – 350 000 Euro Abschluss Anschluss Monstab – 650 000 Euro Anschluss Hauptstraße in Niederhain – 300 000 Euro Trinkwasser: Neubau zentrale Leitung in Koblenz und Pfarrsdorf – 170 000 Euro Neubau zentrale Leitung in Dobraschütz – 150 000 Euro Ablösung Brunnen für Wasserwerk Tautenhain und Anschluss an Wasserwerk Flugplatz Nobitz – 170 000 Euro neue Leitung von Monstab nach Rositz – 500 000 Euro Erneuerung Leitung in Haselbach – 180 000 Euro Erneuerung Leitung in Neuposa und Kleinröda 150 000 Euro

