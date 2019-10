Investor plant Vier-Sterne-Herberge im einstigen Hotel „Europäischer Hof“

Altenburg

Die besseren Zeiten liegen schon lange hinter dem einst prachtvollen Bau schräg gegenüber des Altenburger Bahnhofs: Das einstige Hotel „Europäischer Hof“ an der Wettiner Straße macht nur aus der Ferne und mit ganz viel Nachsicht äußerlich noch etwas her. Beim genaueren Blick werden Leerstand und Niedergang des ehemals einzigen Vorzeigehotels der Skatstadt deutlich sichtbar: Die Fenster sind mit Blechplatten verrammelt, auf der einstigen Terrasse wuchert Unkraut und der Putz bröckelt merklich. Seit November 2000, also fast genau 19 Jahre, steht das 1896 errichtete Gebäude, das noch viele ältere Altenburger in guter Erinnerung als gastlichen Ort der Einkehr, Feiern und Tanzveranstaltungen in Erinnerung haben, leer.

Stuttgarter will Haus sanieren

Andrea und Thomas W. Sperr wollen das Gebäude des einstigen Hotels „Europäischer Hof“ sanieren. Quelle: Mario Jahn

Doch jetzt keimt wieder Hoffnung auf. Thomas W. Sperr, Steuerberater aus Stuttgart mit Dependance in Altenburg seit 1991 und der Träger des diesjährigen Denkmalschutzpreises für die Gründerzeitvilla in der Käthe-Kollwitz-Straße 46, verkündete die erfreuliche Botschaft, dass seine Familie den „Europäischen Hof“ erworben habe und sanieren wolle. „Wir wollen renovieren und nicht spekulieren“, betonte der 64-Jährige bei einem Vor-Ort-Termin im alten „Europäer“. Erfahrungen mit der Sanierung alter und zumeist denkmalgeschützter Immobilien hat die Familie mit Ehefrau Andrea und Sohn Lucas schon einige. Allein im Raum Stuttgart erstrahlen sechs denkmalgeschützte Immobilien in neuem Glanz. In Altenburg soll die Sanierung des traditionsreichen Hotels unter der Regie der Altenburger Immobilien GbR erfolgen, für die Thomas Sperr und sein Sohn Lucas verantwortlich zeichnen.

Immobilie soll wieder Hotel werden

„Auf jeden Fall ist geplant, an dieser Stelle wieder ein Hotel zu etablieren“, legt sich der Sanierer beim Aufschließen des alten Gemäuers schon mal fest. „Und zwar gehobenes Niveau mit vier Sternen“, legt er nach. Schon der Blick ins einstige und eigentlich stockdüstere Foyer macht klar: Der Weg dorthin wird ein weiter und arbeitsreicher. Denn der „Europäische Hof“ wurde schon zu Zeiten, als er noch betrieben wurde, in seiner Substanz mehr oder weniger auf Verschleiß gefahren. Der 19-jährige Leerstand, ungebetene Gäste mit Faible für Diebstahl und Vandalismus, ein Brand 2007, der Zahn der Zeit sowie das Wetter haben dem Gebäude schwer zugesetzt.

Schon 2012, als ein sanierungswilliger Altenburger Bauunternehmer das Gebäude übernommen hatte, war der Zustand erbärmlich, aber gab es Hoffnung. Allerdings konnten die damaligen Pläne, das Hotel in ein Ärzte- und Gesundheitshaus mit betreutem Wohnungen umzuwandeln, nicht realisiert werden. Vor allem, weil sich keine potenziellen Nutzer für die Immobilie fanden und der Finanzierungsrahmen platzte, folgte nach ersten Dachreparaturen sowie einer Entrümpelung wieder ein mehrjähriger Dornröschenschlaf für das bis zur Wende als Hotel „Wenzel“ bekannte Haus mit der denkmalgeschützten Fassade.

Wasser bricht schon ins Obergeschoss

Die neuerlich verstrichenen Jahre haben den Zustand keinen Deut besser gemacht. Medien wie Strom und Wasser liegen schon seit 2000 nicht mehr an. Die Vorbesitzer haben Neu-Hausherr Sperr sozusagen eine weitgehend entkernte und in den Anfangszügen liegende Baustelle überlassen. Noch schlimmer: Dicht, so stellt sich beim Blick in die dritte und oberste Etage heraus, ist das Dach beileibe nicht. Eindringende Nässe hat Teile der Decke herunterbrechen lassen.

Thomas Sperr nimmt solche Hiobsbotschaften scheinbar gelassen auf. „Nein, das erschrickt mich auch nicht, weil man damit rechnen muss“, sagt er. Dass für die Wiederbelebung des Hotels ein Millionenbetrag nötig werden dürfte, wissen er und seine Familie. Einen Schnellschuss soll es deshalb beim Europäer nicht geben. „Wir brechen hier nichts übers Knie, sondern planen erst ganz solide und genau. Zudem starten die Arbeiten erst, wenn ein potenzieller Betreiber gefunden ist“, legt sich der 64-Jährige fest.

Nachträgliche Anbauten sollen entfernt werden

„2020 wird wegen der umfangreichen Planungen ins Land gehen. Vor 2021 erwarte ich nicht den Start.“ Danach soll das Haus wieder so erstrahlen, wie es einst gebaut wurde. „Nachträgliche Anbauten – wie der Küchentrakt und zusätzlich Dachgauben aus DDR-Zeiten – werden dann verschwunden sein.“ 40 Zimmer, so der Plan, sollen dann im neuen Europäer zur Verfügung stehen.

Von Jörg Wolf