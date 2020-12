Inzidenz 462: Corona-Situation im Altenburger Land verschärft sich weiter

Altenburg

Keine Entspannung in der Corona-Situation im Altenburger Land: Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist noch nicht gestoppt. Die Zahl lag am Mittwochvormittag bei 462,0 und ist damit so hoch wie in keinem anderen Thüringer Landkreis, teilte das Landratsamt mit. Die Lage im Klinikum Altenburger Land bleibt weiter prekär: 56 Covid-19-Patienten werden dort aktuell behandelt, davon drei auf der Intensivstation.

Weitere Fälle im DRK-Pflegeheim

Seit dem Vortag wurden 36 Neuinfektionen registriert. In verschiedenen Einrichtungen kamen Infektionen hinzu, so im DRK-Pflegeheim „ Albert Schweitzer“ in Altenburg-Nord, in dem jetzt 111 Bewohner und Mitarbeiter Corona positiv sind. In der Kita Waldhäuschen in Lödla erhöhte sich die Zahl der positiven Fälle auf acht, im Pflegeheim am Brauereiteich in Schmölln auf fünf und in der Altenburger Dietrich-Bonhoeffer-Schule auf zwei.

Ab Donnerstag werde ein neuer, nunmehr dritter Videopodcast mit Amtsarzt Prof. Stefan Dhein auf der Homepage des Landkreises abrufbar sein, berichtet das Landratsamt. Der Mediziner äußere sich darin zu möglichen Gründen für die derzeit sehr hohe Inzidenz im Altenburger Land, zum Thema Herdenimmunität sowie zum Thema Impfung.

Von LVZ