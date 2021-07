Inzidenz im Altenburger Land bei 14,5: Höchster Wert derzeit in Thüringen

Altenburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Altenburger Land ist wieder auf 14,5 gestiegen. Nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei war das am Montag der mit Abstand höchste Wert in Thüringen. Den zweihöchsten Wert hatte Hildburghausen mit 7,9, während zahlreiche Landkreise im Freistaat die Inzidenz auf Null gedrückt haben. Seit Freitag registrierte das Gesundheitsamt im Altenburger Land sieben Neuinfektionen. Die Anzahl bestätigter Delta-Mutationen des Coronavirus’ hat sich auf 14 erhöht.

Hauptgrund für die gestiegene Inzidenz sind die mittlerweile acht Infektionen in zwei Meuselwitzer Schulen. In der Grundschule hat sich die Gesamtzahl der infizierten Kinder auf nunmehr sieben erhöht. Außerdem wurde ein positiver Fall in der Schülerschaft des Seckendorff-Gymnasiums festgestellt. Ein Zusammenhang zwischen der Infektion im Seckendorff-Gymnasium und den Fällen an der Grundschule besteht nach Recherche des Gesundheitsamtes nicht.

Etwa 80 Prozent der Anrufer an der Corona-Info-Hotline haben momentan Fragen zu Veranstaltungen und Familienfesten. Daher hat das Landratsamt noch einmal kurz zusammengefasst, was bis zum 29. Juli laut Thüringer Corona-Verordnung gilt:

Für nicht öffentliche Veranstaltungen, z.B. Familienfeste, gilt:

Veranstaltungen mit über 30 Personen in geschlossenen Räumen müssen angezeigt werden. Eine Anzeigepflicht besteht ebenso für Veranstaltungen mit über 70 Personen. Für nicht öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel ist weder eine amtliche Erlaubnis noch ein Hygienekonzept erforderlich.

Für öffentliche Veranstaltung gilt:

Öffentliche Veranstaltungen sind grundsätzlich anzeigepflichtig und es muss ein Hygienekonzept vorliegen. Genehmigungspflichtig sind Veranstaltungen unter freiem Himmel mit mehr als 1000 Besuchern sowie Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 500 Gästen.

Von LVZ