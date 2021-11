Inzidenz im Altenburger Land bei 666 – neue Allgemeinverfügung für Thüringen

Altenburg

Die 7-Tage-Inzidenz bleibt weiter auf einem hohen Niveau und betrug am Donnerstag 666,6. Das teilte das Landratsamt mit. Es gab 93 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle. Ab Freitag gilt in ganz Thüringen und damit auch im Altenburger Land auf Weisung des Thüringer Gesundheitsministeriums eine neue Allgemeinverfügung, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes weiter.

„Die hohen Infektionszahlen stellen derzeit eine hohe Belastung für die Thüringer Krankenhäuser dar. Das Thüringer Kabinett hat daher sofort zu ergreifende Eindämmungsmaßnahmen beschlossen. Das Thüringer Gesundheitsministerium hat eine Allgemeinverfügung erarbeitet und die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte angewiesen, diese unverändert schnellstmöglich zu veröffentlichen und in Kraft treten zu lassen“, so das Landratsamt.

Die Verfügung enthält vor allem Reglungen zur verpflichtenden Anwendung von 2G- und 3G-Maßnahmen. Der Besuch von Gaststätten, Bars, Diskotheken, kulturellen Veranstaltungen, Beherbergungsbetrieben, Fitnessstudios, Schwimmbädern und anderen Einrichtungen dann nur noch für geimpfte und genesene Personen möglich (2G). Davon betroffen sind auch körpernahe Dienstleistungen wie zum Beispiel der Besuch beim Friseur.

Nachzulesen ist die komplette Allgemeinverfügung auf der Homepage des Landkreises.

Neue Infektionen in sensiblen Einrichtungen im Altenburger Land:

Pflegeheim Hospitalstiftung Altenburg: 3

Grundschule Windischleuba: 2

Grundschule Nobitz: 1

Kita „Am Märchenwald“ Fockendorf: 3

Kita „Zwergenstübchen“ Rositz: 1

Kita „Spatzennest“ Altenburg: 1

Von lvz