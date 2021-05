Altenburg

Die Inzidenz im Altenburger Land sinkt derzeit stetig weiter, immer realistischer wird, dass der Kreis an den vorgeschriebenen fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter der Schwelle von 100 bleibt. Am übernächsten Tag stünden dann weitere Lockerungen an – im Fall des Landkreises würden diese am kommenden Donnerstag greifen.

Was genau dann wieder möglich ist, regelt dabei die aktuell gültige Thüringer Verordnung. An diese werde sich der Landkreis auch halten, teilt Landratsamtssprecherin Jana Fuchs auf Anfrage mit. Entsprechend macht die Kreisverwaltung offenbar auch nicht von der Möglichkeit Gebrauch, darüber hinaus gehende Lockerungen beim Land zu beantragen und in einer eigenen Verfügung festzuhalten. Ohnehin wäre der Zeitplan für dieses Vorhaben wohl nicht zu halten: Der zuständige Krisenstab tagt am kommenden Dienstag, für ein mögliches Okay aus Erfurt bliebe bis zum Donnerstag nur wenig Zeit.

Neues Regelwerk ab dem 4. Juni

Wie es darüber hinaus weitergeht, ist derzeit noch offen. Konkretere Informationen erhoffe sich Landrat Uwe Melzer (CDU) von einer Telefonkonferenz mit dem Gesundheitsministerium, die Ende der kommenden Woche stattfinden soll. Die aktuelle Thüringer Verordnung gilt laut Fuchs noch bis zum 3. Juni, ab dem 4. soll ein neues Regelwerk in Kraft treten, das weitere Lockerungen bei weiter sinkenden Inzidenzen regeln werde. Diese befinde sich derzeit in Abstimmung der einzelnen Ministerien, teilt Bildungsministeriumssprecherin Lisa Bönsel mit. Denkbar sei dann etwa, dass die Testregularien für Schüler ab einem bestimmten Inzidenzwert gelockert werden könnten. Allerdings: Egal wie die Verordnung am Ende ausfällt, soll diese für die Landkreise mit Blick auf Bildung wohl verbindlich sein. „Stand jetzt erhalten diese keine Spielräume bei der Ausgestaltung vor Ort“, so Bönsel.

Somit gilt – sofern es die Inzidenz erlaubt – ab Donnerstag das, was der Freistaat vorgibt. Das allerdings ist bereits eine ganze Menge. Größere Lockerungen sind dabei, neben privatem Bereich, Handel und Dienstleistungen (LVZ berichtete) insbesondere in den Schulen zu erwarten: Hier können die Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren, allerdings wird – neben Tests und Maskenpflicht – hier auf feste und voneinander getrennte Gruppen und Räume sowie feste Lehrer für den Unterrichtsbetrieb gesetzt. Daneben soll die Schulleitung ein eingeschränktes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen: In der Primarstufe mindestens sechs Stunden unter Anrechnung von mindestens vier Unterrichtsstunden, in den Klassen 5 und 6 von fünf Stunden, ebenfalls unter Anrechnung der Unterrichtszeit.

Landrat appelliert an Bevölkerung

Damit die niedrige Inzidenz und mit ihr die Lockerungen Bestand haben, hofft Landrat Melzer auf das Mitwirken der Bürger – und mahnt, angesichts der positiven Nachrichten nicht unvorsichtig zu werden. „Wichtig ist jetzt für uns alle, bei aller Freude und einer gewissen Euphorie, die ich spüre, nicht leichtsinnig zu werden“, so der Kreischef. „Daher bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises, die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln weiterhin diszipliniert einzuhalten, um das Erreichte nicht aufs Spiel zu setzen. Wir sind noch nicht am sicheren Ufer, die Pandemie ist noch nicht vorbei.“

Von Bastian Fischer