Inzidenz unter 100: Das könnte kommende Woche im Altenburger Land möglich sein

Altenburg

Die ersten Hürden scheinen genommen, auch die nächste Schwelle kommt in Sicht: Schon bald könnte die Inzidenz im Altenburger Land nach 165 und 150 auch unter die Marke von 100 rutschen. Damit stünden dem Landkreis, sofern der Wert nach der 5+2-Regel für mindestens fünf Werktage – Sonn- und Feiertage werden nicht mitgezählt, unterbrechen aber die Zählung auch nicht – gehalten wird, umfassende Lockerungen bevor.

Weitere Lockerungen an Schulen

In den Schulen würde dann zur „Phase Gelb II“ übergegangen. Heißt: In der Primarstufe und den Förderzentren findet der Unterricht dann in festen Gruppen und Räumen mit festen Lehrern statt. Die Schulleitung soll dann zudem ein eingeschränktes Betreuungsangebot von mindestens sechs Stunden unter Anrechnung von mindestens vier Unterrichtsstunden ermöglichen. Auch in den Sekundarstufen I und II wird dann auf feste Gruppen, Räume und Lehrer gesetzt. Die Lerngruppen sollen zur Wahrung des Mindestabstands eine Größe von 15 Schülern nicht überschreiten. Für Schüler der Klassen 5 und 6 soll ein tägliches Betreuungsangebot von fünf Stunden, ebenfalls unter Anrechnung der Unterrichtszeiten, eingerichtet werden. An den bisherigen Regelungen mit Maskenpflicht und Schnelltests wird indes zunächst nicht gerüttelt.

Gelockerte Kontaktbeschränkungen, Einzelhandel vollständig offen

Parallel dazu fallen weitere Einschränkungen: So sind bei niedrigen Inzidenzen neben dem eigenen Haushalt bei privaten Treffen zwei weitere Personen zuzüglich Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs zugelassen. Auch bei Beerdigungen und standesamtlichen Trauungen können wieder bis maximal 35 Personen zusammenkommen, darüber hinaus fallen die Ausgangsbeschränkungen. Auch das Einkaufen wird bei einer Inzidenz unter 100 noch weiter erleichtert: Der Einzelhandel darf dann vollständig wieder öffnen, muss allerdings weiter mit tagesaktuellen verifizierten Tests – keine Selbsttests – sowie Kontaktnachverfolgung arbeiten.

Tourismus im Freistaat kann starten

Möglich werden darüber hinaus auch wieder alle körpernahen Dienstleistungen, wie etwa Kosmetik- und Nagelstudios, Tätowierer und Piercer oder auch Massagestudios. In den Tourismus kommt bei einer Inzidenz unter 100 ebenfalls Bewegung: Dann dürfen Campingplätze und Ferienhäuser sowie Ferienwohnungen wieder genutzt werden. Auch die Außenbereiche von Museen und Gedenkstätten, Burgen und anderen Sehenswürdigkeiten dürfen wieder öffnen.

Grundlegende Regeln bleiben bestehen

Darüber hinaus dürfen bei einer Inzidenz unter 100 die Landkreise und kreisfreien Städte wieder an eigenen Regelungen arbeiten und anhand des Thüringer Stufenplans entsprechend der Rahmenbedingungen vor Ort weitergehende Öffnungen beantragen. Diese bedürfen in letzter Konsequenz allerdings der Zustimmung von Landesseite und können mit Auflagen verbunden sein. Und noch etwas bleibt erhalten: Selbst bei niedrigen Inzidenzen muss weiter auf die AHA+L-Regeln geachtet werden: Abstandsgebot und Maskenpflicht sowie eine möglichst starke Reduktion der Kontakte bleiben das Gebot der Stunde. Und auch hier gilt: Steigen die Inzidenzen an drei aufeinander folgenden Werktagen erneut über 100, werden die Lockerungen am übernächsten Tag wieder zurück gedreht.

Von Bastian Fischer