Inzidenz unter 150: Das soll ab Freitag im Altenburger Land wieder möglich sein

Altenburg

Die Infektionszahlen im Altenburger Land sinken in diesen Tagen stark. Bereits vergangenen Freitag lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert erstmals seit Wochen wieder unter 200, sogar die wichtige 165er-Marke wurde unterschritten, die erste Lockerungen der derzeit geltenden Bundesnotbremse in Aussicht stellt. Und der positive Trend hat sich über das Wochenende fortgesetzt: Am Montag lag der Inzidenzwert bereits laut der Thüringer Staatskanzlei bei 108,5.

5+2-Regel ist entscheidend

Damit Lockerungen auch wirklich greifen, sind nun die nächsten Tage entscheidend, es gilt die sogenannte 5+2-Regel. Das bedeutet, dass der jeweils ausschlaggebende Inzidenzwert – also 165, 150 oder 100 – an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten werden. Sonn- und Feiertage werden in diese Rechnung nicht einbezogen, unterbrechen die Zählung aber auch nicht. Ab dem dann übernächsten Tag treten die Lockerungen schließlich in Kraft – und zwar automatisch, eine neue Allgemeinverfügung des Kreises ist laut dem Gesundheitsministerium nicht nötig. Auch umgekehrt ist ein Automatismus eingerichtet: Werden die Inzidenzgrenzwerte an insgesamt drei aufeinanderfolgenden Werktagen erneut überschritten, werden Lockerungen ab dem übernächsten Tag wieder zurückgenommen.

Für das Altenburger Land bedeutet das, dass erste Lockerungen frühestens am kommenden Freitag erfolgen können, wie Landratsamtssprecherin Jana Fuchs betont. Für die 5+2-Regel gezählt würden dann der vergangene Freitag und Samstag sowie Montag, Dienstag und Mittwoch dieser Woche.

Schulen: Rückkehr zum Wechselunterricht

Ganz vorne mit dabei bei Lockerungen wären dann die Schulen im Landkreis. Bleibt die Inzidenz stabil unter 165, steht zunächst die Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb in Phase Gelb mit Wechselunterricht für die Klassenstufen 1 bis 12 auf dem Programm, wie sie bereits vor Einführung der Bundesnotbremse bestand. Auch die bislang geltenden Hygienemaßnahmen in der Schule mit Abstand und Maskenpflicht bleiben bestehen, ebenso die regelmäßigen Schnelltestungen für Schüler und Lehrer. Ob die Lockerungen direkt zum Freitag greifen, ist derzeit noch ungewiss. „Was genau die Schulen daraus machen wissen wir nicht“, so Landratsamtssprecherin Fuchs. Fest stehe aber, dass zahlreiche Schulen zumindest auf den Dienstag nach Pfingsten einen schulfreien Tag gelegt haben. Womöglich greifen die Lockerungen also erst ab Mitte kommender Woche.

Einzelhandel: Endlich wieder Click and Meet

Entspannung ist auch im Einzelhandel zu erwarten – allerdings erst, wenn der Inzidenzwert nach der 5+2-Regel stabil unter 150 sinkt. Dann können Einzelhändler wieder nach dem Click-and-Meet-Prinzip mit vorheriger Terminbuchung wieder Kunden empfangen. Bis es soweit ist bleiben vorerst lediglich Lebensmittelläden und Super- und Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und Großhandel ohne Einschränkungen geöffnet.

Von Bastian Fischer