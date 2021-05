Altenburg

Die Inzidenzen im Altenburger Land bewegen sich weiter auf niedrigem Niveau: Am Mittwoch lag der wichtige Sieben-Tage-Richtwert, an dem sich Lockerungen ausrichten, bei 89,5. Damit steht ersten Erleichterungen nicht mehr viel im Wege, schon am Freitag dürften die ersten Hürden fallen. Zum Mittwoch lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert insgesamt fünf Werktage in Folge unter 150, zwei Tage später können nun nach der 5+2-Regel Öffnungsschritte gegangen werden.

Eltern, die durch Lockerungen wieder arbeiten, können Kinder vorbeibringen

Das gilt auch für die Kitas im Landkreis, die nun wieder von allen Kindern besucht werden können – allerdings wohl flächendeckend erst ab kommendem Dienstag, wie eine Umfrage der LVZ unter einzelnen Trägern ergab. Weder bei Volkssolidarität, Arbeiterwohlfahrt, Johannitern oder auch der Stadt Schmölln plant man, bereits am Freitag die Türen für alle Knirpse zu öffnen, will stattdessen noch das Pfingstwochenende für Vorbereitungen nutzen. Was allerdings nicht heißt, dass Kinder, die bislang nicht in der Notbetreuung unterkamen, außen vor bleiben, wie Awo-Bereichsleiterin Cornelia Schulze erklärt. „Wenn Eltern, beispielsweise durch die Öffnung des Einzelhandels, wieder arbeiten müssen, können sie selbstverständlich ihr Kind bringen. Das ist in den Betreuungsregeln auch klar so geregelt“, betont sie.

Stufe Gelb für alle Einrichtungen

Für alle Einrichtungen gilt ab Freitag dann vorerst wieder Stufe Gelb. Das bedeutet: Die Kinder werden – wie bereits zuvor – in festen Gruppen und von festen Betreuern beaufsichtigt, auch dürfen die Räume nicht gewechselt werden. Auch die gängigen Hygieneregeln wie Abstand halten und regelmäßiges Händewaschen bleiben bestehen. Die Lockerungen sind inzwischen auch von Landesseite abgesegnet, wie das Landratsamt mitteilt.

All zu viel dürfte sich für die meisten Kitas mit der entspannteren Lage allerdings ohnehin nicht ändern. Man habe bereits in der Notbetreuung eine durchschnittliche Belegung von 75 bis 80 Prozent aufgewiesen, berichtet Johanniter-Regionalvorstand Uwe Werner. Und bei der Volkssolidarität, die in Altenburg die Kitas Mischka und Spatzennest betreibt, rechnet man nach den bisherigen 50 Prozent nun mit einer Auslastung von etwa 75 Prozent, geht also davon aus, dass manche Eltern ihre Kinder auch weiterhin zuhause betreuen werden. So oder so: Für die Kita-Kinder im Altenburger Land könnte schon bald ein Stück Normalität zurückkehren.

Schulen öffnen frühestens Donnerstag

Gleiches gilt darüber hinaus auch für die Schulen, die dank der sinkenden Inzidenzen ebenfalls in Stufe Gelb und damit zum Wechselunterricht zurückkehren können. Wann genau die Schulen ihre Türen wieder öffnen, entscheiden laut Landratsamt die jeweiligen Schulleitungen. Fakt ist aber, dass dies frühestens am kommenden Donnerstag der Fall sein wird. Sowohl der 25. als auch der 26. Mai gelten im Altenburger Land einheitlich für alle Schulen als schulfreie Tage. Damit ist an beiden Tagen auch keine Notbetreuung möglich, so die Kreisverwaltung.

Von Bastian Fischer