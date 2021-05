Inzidenz unter 50: Schulen und Kitas im Altenburger Land könnten in Regelbetrieb zurückkehren

Altenburg

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land bleibt weiter niedrig. Wie das Landratsamt mitteilt, lag der wichtige Richtwert am Montag bei 43,6. Insgesamt wurden seit vergangenem Freitag 15 Neuinfektionen gemeldet. Derzeit wird noch eine infizierte Person stationär im Klinikum behandelt.

Landkreis plant keine eigene Verfügung

Da sich die Sieben-Tage-Inzidenz bereits seit vergangenem Mittwoch unter 50 bewegt, werden nach der geltenden 5+2-Regelung – Stand Montag – ab Mittwoch dieser Woche weitere Lockerungen der Maßnahmen möglich. Wie genau diese ausfallen, ist derzeit allerdings noch unklar. So wartet man im Landkreis auf eine neue Verordnung der Landesregierung. Diese soll voraussichtlich Dienstag bekannt gegeben werden. Fest steht bereits, dass das Papier für den Landkreis maßgeblich sein wird: Man plane derzeit keine eigene Allgemeinverfügung, sondern werde sich voll und ganz an der Landesverordnung orientieren, so Landratsamtssprecherin Jana Fuchs.

Schulen und Kitas starten in Phase Grün

Zumindest für die Schulen zeichnen sich bereits klare Regelungen ab: So wechseln alle Einrichtungen in Kreisen mit einer stabilen Inzidenz unter 50 wieder in die Stufe Grün, also den Regelbetrieb, teilt das Bildungsministerium mit, das dazu eine entsprechende Allgemeinverfügung erarbeitet hat, die ab heute in Kraft tritt. Parallel dazu bleiben allerdings laut Ministerium einige Regelungen bestehen. So gilt an den Schulen weiterhin eine Testpflicht, ist es ungetesteten Personen untersagt, die Einrichtungen zu betreten – Ausnahmen bestehen für Abschlussprüfungen. Sukzessive aufgehoben werden soll die Maskenpflicht im Unterricht: Diese entfällt zunächst für Schüler bis einschließlich Klassenstufe 6, für die restlichen dann erst bei weiter sinkender Inzidenz. Auch Tagesausflüge, Wandertage und Klassenfahrten sollen schrittweise wieder ermöglicht werden.

Auch die Kitas wechseln bei stabiler Inzidenz unter 50 wieder in den Regelbetrieb mit primärem Infektionsschutz. Das gegenwärtige Testsystem soll laut Ministerium aufrecht erhalten werden. Ähnliche Lockerungsschritte sind zudem für die Einrichtungen der Jugendhilfe vorgesehen. Sowohl die neue Landesverordnung als auch die Allgemeinverfügung des Bildungsministeriums gelten vorerst für den Monat Juni.

Von Bastian Fischer