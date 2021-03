Irgendwann wird es plauzen“: Vereinschef warnt in Schmölln vor Dauer-Lockdown

Schmölln

Die deutliche Kritik an der Corona-Politik hat den Schmöllner Stadtrat erreicht. Zwei Einwohner der Sprottestadt nutzten die seit Monaten erstmals wieder auf der Tagesordnung stehende Bürgerfragestunde am Donnerstag, um auf die verheerenden Konsequenzen des Dauer-Lockdowns und Schließungen hinzuweisen. Zum einen war dies Stefan Köster, der in Schmölln lebt, seit fünf Jahren Schwimmmeister in den beiden Altenburger Bädern ist. Er habe große Sorge, weil gerade die geschlossenen Bäder sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Diskussion über Öffnungen keine Rolle spielten. „Bäder sind aber keine unsicheren Orte. Wir nehmen die Hygiene und die Gesundheit der Besucher sehr ernst“, sagte Köster. Dabei spielten sie als Freizeiteinrichtung nur eine untergeordnete Rolle.

Versäumtes lässt sich nicht aufholen

Viel wichtiger seien ihre Funktionen bei der Ausbildung von Rettungsschwimmern sowie im Schulsport – und dort speziell beim Erlernen des Schwimmens. Beides bezeichnete der Fachmann als systemrelevant. Hinzu kommen die Bäder als Arbeitsstätten und Wirtschaftsfaktor. Sie seien unabdingbar in der Physio- und Ergo-Therapie, für den Behindertensport, dienten dem sozialen Miteinander, der Integration, dem Breiten- und Gesundheitssport. Was in all diesen Bereichen bereits versäumt wurde, „lässt sich nicht wieder aufholen“, warnte Köster. Er habe dies in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich gemacht, aber bislang keine Antwort erhalten.

Gesellschaftliches Leben geht den Bach runter

„Wir befinden uns in einem Dauer-Lockdown“, hatte zuvor bereit Frank Wunderlich kritisiert, und dies insbesondere an dem zum Stillstand gekommenen gesellschaftlichen Leben in Schmölln festgemacht. Als Beispiel nannte er die Sportvereine, wo schon seit Monaten nichts mehr gehe. „Die Leute haben es satt, es reicht“, sagte Wunderlich, der Vorsitzender des Ortsverschönerungsvereins von Nöbdenitz ist und sich jahrelang im Vorstand des Fördervereins des Schmöllner Gymnasiums engagierte. Er forderte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) und den Stadtrat auf, sich dafür einzusetzen, dass das gesellschaftliche Leben nicht länger den Bach heruntergehe. Die Menschen müssten merken, dass sie hier aktiv werden. „Ansonsten wird es irgendwann plauzen“, warnte der Nöbdenitzer.

Schrade vermisst Ausstiegsstrategie

„Ich gebe Ihnen Recht“, antwortete ihm der Bürgermeister. „Auch ich erkenne keine Ausstiegsstrategie.“ Er spüre die Kritik vieler Bürger. „Was wir tun können ist, auf die angespannte gesellschaftliche Situation aufmerksam zu machen.“ Er würde auch gern mehr machen, stoße aber an Grenzen. So habe er ein Testzentrum in der Stadt Schmölln gefordert, vom Landratsamt aber als Antwort bekommen, dass er Bescheid geben solle, wenn er eine Idee und Leute dafür habe, sagte Schrade. Er sei aber nicht berechtigt, zum Beispiel die Bundeswehr um Hilfe zu bitten. „Der Unmut wächst“, sagte der Bürgermeister. Das spüre er auch an der Zunahme von Demonstrationen, wo aber auch keine Lösungen präsentiert würden.

Stefan Helbig (SPD) wehrte sich gegen Eindruck, „dass wir uns als Stadtrat alles gefallen lassen.“ Er selbst habe bereits einen Brief an einen Bundestagsabgeordneten geschrieben und finde die Situation gerade für Kinder nicht gut und kenne die Belastungen beim Home-Schooling aus eigener Erfahrung. „Das macht keinen Spaß.“ Auf der anderen Seite wolle auch er nicht dafür sorgen, dass die Ansteckungen zunehmen, sich wieder mehr Menschen infizieren und im Krankenhaus landen.

Von Jens Rosenkranz