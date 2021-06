Ist Feuer in Schmöllner Fitnessstudio Teil einer Anschlagsserie auf Nazi-Immobilien?

Altenburg/Schmölln

Das Feuer in einem Schmöllner Fitnessstudio vor gut zwei Monaten ist offenbar absichtlich gelegt worden. „Es ist wohl von Brandstiftung auszugehen“, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Gera nun auf LVZ-Nachfrage. Weitere Details – etwa zur Art des verwendeten Brandbeschleunigers, zu möglichen Tatverdächtigen oder einem eventuellen politischen Hintergrund – wollte er aber mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht preisgeben.

LKA sieht Brandserie in Immobilien der rechten Szene

Auch das bis zum Frühjahr von Rechtsextremen genutzte Herrenhaus des früheren Ritterguts in Guthmannshausen bei Sömmerda wurde durch einen Brand Ende April schwer beschädigt. Quelle: Wikipedia

Dafür sieht das Landeskriminalamt (LKA) einen Zusammenhang zwischen dem Feuer in Schmölln am 12. April und weiteren Brandstiftungen in Thüringen zwischen Oktober 2020 und Ende Mai dieses Jahres. Es sei „grundsätzlich von einer Serienstraftat auszugehen“, erklärte eine LKA-Sprecherin der Ostthüringer Zeitung, die in der Vorwoche über die Brandserie in von Rechtsextremen genutzten Immobilien berichtete. Dazu zählen in Ronneburg erst ein Fitnessclub, dann eine Garage und eine Baracke, das „Waldhaus“ in Sonneberg, das Rittergut Guthmannshausen zwischen Sömmerda und Apolda und der Hof des Neonazis Tommy Frenck in Kloster Veßra.

Staatsanwaltschaft zieht mehrere Verfahren an sich

Auch wenn sich die Ermittler zu Motiven der Brandstiftungen bedeckt halten, deutet doch einiges darauf hin, dass man von einem politischen Hintergrund ausgeht. So bestätigte die Staatsanwaltschaft Gera, die Ermittlungen zu mehreren Feuern übernommen zu haben. „Verschiedene dieser Verfahren sind bei uns angesiedelt“, so der Behördensprecher, der aber offen ließ, wie viele und welche. Bei den Vorfällen gehe es aber nicht um Organisierte Kriminalität, sondern sie besäßen „eher Staatsschutz-Relevanz“. Mit dem Begriff Serie sei er jedoch „sehr zurückhaltend“. Das könne man „erst sagen, wenn man Näheres weiß“.

Mobit: Thüringer Behörden verkennen Gefahr in Schmölln

In dem ausgebrannten Haus im Gewerbegebiet An der Sportte trainierten Kampfsportler des der rechten Szene zugerechneten Kampfsportvereins Barbaria Schmölln. Quelle: Mario Jahn

Ein Bekennerschreiben zu den Brandstiftungen gibt es nach LVZ-Informationen bisher jedenfalls nicht. Dafür aber Klarheit, dass es sich bei dem völlig ausgebrannten Haus im Schmöllner Gewerbegebiet An der Sprotte um die Räume der „Barbaria Sportgemeinschaft e.V.“ handelt, die neben Fitnessgeräten auch Selbstverteidigungskurse und Kampfsport-Trainings für Kinder anbietet. Die Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus (Mobit) stuft Barbaria als „extrem rechte(n) Kampfsportverein“ ein, weswegen er zur Zielscheibe von Linksextremen geworden sein könnte.

Allerdings verkennen die Thüringer Sicherheitsbehörden laut Mobit die Gefahr. „Diese haben 2019 gesagt, dass bei Barbaria einzelne Neonazis aktiv sind“, zitiert der Autor Robert Claus in seinem Buch „Ihr Kampf. Wie Europas Rechte für den Umsturz trainiert“ Mobit-Sprecher Felix Steiner. „Sie sehen aber nicht, dass der Gesamtverein als extrem rechts zu bewerten ist.“

Barbaria-Kopf in rechter Kampfsportszene vernetzt

Dass Barbaria nationalistisch-völkischem Gedankengut nahe steht, macht Mobit neben der Elhaz-Rune im Vereinslogo, „die in der NS-Ideologie als ,Lebensrune‘ bezeichnet wird“, und auf Club-Shirts zur Schau getragenen Slogans wie „Widerstand für Volk und Land“ vor allem an der Person Martin Langner fest. Die Barbaria-Führungsfigur ist zugleich das sportliche Aushängeschild des Vereins und in der rechten (Kampfsport-) Szene laut Mobit und Claus bestens vernetzt.

So nahm er neben Aufmärschen der rechtsextremen Kleinstpartei „Der III.Weg“ mehrfach am „Kampf der Nibelungen“ (KdN) teil, der laut Bundesinnenministerium das größte rechte Kampfsportevent in Deutschland, wenn nicht gar Europas ist. Wie Mobit und das Recherche-Netzwerk Exif berichten, ist Langner auch der Grund, warum einige Kämpfe der 2019 im sächsischen Ostritz verbotenen Veranstaltung am 10. Oktober 2020 in Schmölln stattfanden. Quasi als Dank sammelte KdN-Organisator Alexander Deptolla, der seit Ende April nordrhein-westfälischer Landeschef der Partei Die Rechte ist, nach dem Brand für Barbaria Spenden – und übergab sie im Mai vor Ort. Wie eng die Bande zwischen Langner und dem KdN sind, lässt sich auf den Facebook-Profilen beider nachlesen.

Ermittlungen wegen Beteiligung an Neonazi-Netzwerk

Darüber hinaus ermitteln Staatsanwaltschaft und LKA schon länger gegen Langner. Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung bzw. Mitgliedschaft in einer solchen. Demnach soll er mit Thügida-Organisator David Köckert aus Greiz, dem Leipziger Neonazi Alexander Kurth und weiteren Beschuldigten das Ziel verfolgen, „rechtsextremistische Kameradschaften überregional zu vernetzen und zu etablieren“. Bei einer Razzia gegen das mutmaßliche Neonazi-Netzwerk im Februar 2019 fanden Ermittler bei Langner einen Schlagring, ein Butterfly-Messer, einen Totschläger und einen Wurfstern. Das sich anschließende Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes wurde vom Amtsgericht Altenburg aber zwischenzeitlich gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Von Thomas Haegeler