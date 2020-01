Italien in Altenburg

Altenburg

Die OVZ stellt vier Ergebnisse der Wechselwirkung zwischen Altenburg und Italien vor. Denn „ Italien beginnt in Altenburg“, heißt der Slogan des Lindenau-Museums, mit dem Vertreterinnen des örtliche Kulturbetriebs seit 2010 werben – aus gutem Grund.

Florentinische Palazzos der Skatstadt

„In Altenburg kommen ab 1838 zwei Dinge zusammen: Industrie und der wieder erlangte Residenzstatus. Anders als kleinere Residenzstädte wie Rudolstadt und Gotha war Altenburg zu der Zeit auch ein Zentrum von Handel und Industrie. Daraus ergab sich ein Repräsentationsanspruch“, erklärt Jürgen Fröhlich, Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde. Er begeistert sich für die historische Bausubstanz der Skatstadt und setzt sich für den Erhalt leerstehender und einst prachtvoller Bauten ein. Unter anderem bietet er darum Objektbesichtigungen zum Tag des offenen Denkmals an.

Außerdem ist er auch großer Italien-Fan und weiß, dass die Altenburger Architektur vielerorts italienisch inspiriert ist. Überall an den Fassaden im Stadtkern und im Bahnhofsviertel finden sich mit Ornamenten geschmückte Dachsimse, Plastiken, Friese, Rustikamauerwerke, Stuckelemente, Rundbogenfenster und antik anmutende Säulen. Doch Fröhlich warnt: „Das ist kein Alleinstellungsmerkmal für Altenburg.“ In vielen Städten fänden sich Stilelemente der Neo-Renaissance. Sie entsprachen früher eben der Mode.

Das „Josephinum“ mit seiner eindrucksvollen Dachkuppel wurde 1838 bis 1842 im Stil eines florentinischen Palazzos erbaut. Quelle: Archiv Untere Denkmalschutzbehörde Altenburg

Doch der Experte weiß auch um die Gebäude, die die Stadt tatsächlich in der

Die Dachkuppel des "Josephinums" . Quelle: Archiv Untere Denkmalschutzbehörde Altenburg

Architekturlandschaft hervorstechen lassen: „In Altenburg finden sich Palazzi, die genauso auch in italienischen Städten stehen könnten“. Leider sind diese oft leerstehend und verfallen.

Ein Beispiel ist das Gebäude auf dem Pauritzer Platz, das gerade zum Verkauf steht. Auch das „Josephinum“ in der Gerhard-Altenbourg-Straße 3, erbaut 1838 bis 1842, kann sich (noch) sehen lassen. „Es wurde in der Fassade und im Inneren im Stil eines florentinischen Palazzos aus der Zeit der italienischen Frührenaissance gestaltet“, heißt es im Merkblatt der Denkmalbehörde. Besonders eindrucksvoll ist die Dachkuppel des Gebäudes.

Italien beginnt im Lindenau-Museum

Bernhard von Lindenau, einer der bekanntesten Söhne Altenburgs, begab sich auf eine ausgedehnte Kunstreise durch Frankreich und Italien. Seit dem 18. Jahrhundert sei eine solche Reise, auch „Grand Tour“ genannt, üblich gewesen bei Männern des Adels und des wohlhabenden Bürgertums, erklärt die Restauratorin des Museums, Susann Reim.

Anders als Lindenau unternahmen sonst vor allem die jungen Männer eine solche Tour, „um sich auf der einen Seite kulturell zu bilden und sich auf der anderen Seite die Hörner abzustoßen“, berichtet Reim weiter. Der damals schon betagtere 66-jährige Lindenau ließ indes gleich nach seiner verspäteten Reise 1845 Taten folgen und ließ auf seinem Wohnsitz in Altenburg ein Museumsgebäude errichten, um die erworbene Kunst ausstellen zu können.

Bis zu seinem Ableben erweiterte er seine Sammlung stetig. Das neue Lindenau-Museum wurde ab 1874 erbaut. Der Architekturstil ist eine „Rezeption des Palastbaus der italienischen Hochrenaissance“, heißt es auf der Website des Museums. Doch abgesehen davon, „Italienbezüge gibt es hier in rauen Mengen“, sagt Reim mit Blick auf das aktuelle Konvolut, welches zum Großteil von Lindenau zusammen getragen wurde.

Ausschnitt aus der Sammlung früher italienischer Tafelmalerei im Lindenau-Museum. Links hängt das wohl berühmteste Altenburger Gemälde, das Bildnis einer vornehmen Frau als Heilige (Catarina Sforza) von Sandro Botticelli. Quelle: Mario Jahn

Neben der weltweit angesehenen Sammlung früher italienischer Tafelmalerei im Lindenau-Museum mit dem berühmtesten Altenburger Gemälde, das Bildnis einer vornehmen Frau als Heilige ( Catarina Sforza) von Sandro Botticelli aus Florenz, gibt es auch Abgüsse von berühmten italienischen Skulpturen, wie etwa die des Moses – im Original von Michelangelo. Außerdem werden über 2500 Jahre alte antike Vasen aus Neapel und Korkmodelle von italienischen Monumenten aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt.

Abgüsse von berühmten italienischen Skulpturen, wie etwa in der Mitte die des Moses – im Original von Michelangelo. Quelle: Mario Jahn

Wie das Terrakotta nach Altenburg kam

„Nachdem die Roten Spitzen gebaut waren, entstanden überall in der Region neue Gebäude aus Backstein“, erzählt Beatrix Weinhold-Haucke, Museumsassistentin vom Residenzschloss. Sie gibt an Sommerabenden gern Führungen unter dem Titel: „ Italien in Altenburg? Die Baugeschichte der Roten Spitzen und der Barbarossa-Wein künden von italienischer Kulturgeschichte und Dolce Vita“.

Im Schutze der noch vorhandenen kühlenden Mauern der einstigen Kirche trifft man sich auf einen Aperitif, um sich über die Geschichte des Gebäudes zu informieren – herrlich! Dort kann man so einiges erfahren und zu sehen bekommen. Die Roten Spitzen sind auch ein Beispiel von Gebäuden der Kategorie „Könnte so auch in Italien stehen“.

Die Roten Spitzen in Altenburg – im romanischen Stil erbaut und gefertigt mit roten Backsteinen aus Terrakotta (italienisch für „gebackener Ton“). Quelle: Mario Jahn

Doch mal ganz von vorne: Altenburg war im deutsch-römischen Reich eine der Kaiserpfalzen, also ein Wohnsitz des amtierenden Kaisers. Einer davon war Barbarossa, welcher nachweislich sieben Mal in der Stadt residiert hat. Weinhold-Hauke ist sich sicher, dass der Kaiser die Inspiration für die Kirche aus einem seiner vielen Italienfeldzüge mitgebracht und einen seiner adligen Ministerialen aus Altenburg mit der Umsetzung betraut habe.

Leider sei kein Name vom Auftraggeber überliefert. Doch die Bauzeit der Roten Spitzen (ab 1165) passt mit der Zeit von Barbarossas mehrmaligen Aufenthalten (ab 1155) gut zusammen. Aber nicht nur die Idee für die Kirche sei italienisch. Die Fakten sprechen dafür – „die Umsetzung erfolgte vermutlich durch eine Bauhütte aus Italien“, sagt Weinhold-Haucke. Die original im romanischen Stil erbaute Kirche besteht zudem aus Backstein. Ein Baustoff, der zu jener Zeit in der Region nicht von einheimischen Bauhütten hergestellt wurde.

Anders war das im Land südlich der Alpen, dort wurden bereits Bausteine aus gebackenem Ton – oder auf italienisch – aus Terrakotta für die Errichtung von Häusern genutzt. Und dann, einmal in Altenburg eingeführt, wurde das schicke neue Material auch im Umland eingesetzt, etwa bei der Sankt Marienkirche in Tegkwitz.

Grande Opera Italiana im Theater

Italien und Oper, das gehört einfach zusammen. Und so hat das Theater der Stadt seit dem 19. Jahrhundert immer wieder italienische Stücke auf dem Programm. Wie die OVZ bereits angekündigt hat, wird ab Mai Giuseppe Verdis große italienische Oper „Ein Maskenball“ (Un ballo in maschera) in Altenburg zu hören und zu sehen sein. 1859 war in Rom die Uraufführung.

Das ist eine Szene aus Giuseppe Verdis großer italienischer Oper „Ein Maskenball“ (Un ballo in maschera) mit Eva-Maria Wurlitzer als Ulrica. Das Stück wird ab Mai auch in Altenburg zu sehen sein. Quelle: Ronny Ristok

Das Stück wird im Theaterzelt aufgeführt, denn das Landestheater Altenburg wird gerade umgebaut. Das Gebäude selbst mutet auch italienisch an. Es wurde 1869 bis 1871 im Stil der italienischen Neorenaissance erbaut. Und auch im Hausensemble selbst ist ein personifiziertes Stück Italien zu entdecken: Der Schauspieler und Musiker Manuel Struffolino – man ahnt es schon – hat italienische Wurzeln.

Von Pauline Szyltowski