Jägerschaft bringt Schwarzwild im Leinawald zur Strecke

Langenleuba-Niederhain

Wie viele Wildschweine es im Leinawald gibt? Auf diese Frage kann Revierförster Jörg Zippel nur mit den Schultern zucken. Das wisse niemand genau. Das einzige, das er sagen könne: Seit der Drückjagd am Sonnabend sind es 86 Stück weniger. Darüber hinaus haben die 120 Jäger und 84 Treiber 52 Stück Rehwild zur Strecke gebracht. Mit dieser Bilanz ist Forstamtschef Karsten Schröder durchaus zufrieden. Einmal im Jahr lädt der Thüringenforst zu der Großjagd im Leinawald ein, um die Bestände zu regulieren.

Neben den Rehen haben es die Jäger vor allem auf das Schwarzwild abgesehen. Denn die Population der Borstentiere wächst schnell, bei üppigem Nahrungsangebot sogar rasant. Bis zu 300 Prozent Zuwachs im Jahr sind möglich, erklärt Zippel.

Wolf streift durch die Leina

Daran ändert der natürliche Feind der Wildschweine, der Wolf, nichts. Obgleich laut Jörg Zippel Isegrim inzwischen durch den Leinawald streift. „Ich habe in den vergangenen Wochen keine Risse entdeckt, aber das Verhalten der Tiere lässt darauf schließen, dass Wölfe im Revier sind“, sagt Zippel. Die Indizien sprechen dafür, dass verschiedene Jungtiere auf ihren Wanderschaften den Leinawald kreuzen. Dass sich ein Wolf niedergelassen hat, sei unwahrscheinlich. Ebenso dass sich ein Rudel im Leinawald einquartiert hat. Auch weil Zippel bis jetzt weder einen Wolf selbst gesehen habe, noch seine Fotofallen einen der scheuen Jäger ablichten konnten. „Auf den Fotos sind Waschbären, Dachse, Rehe, mal eine Katze und natürlich Wildschweine“, berichtet der Revierförster.

Rund 200 Jäger und Treiber beteiligten sich an der Drückjagd am Wochenende. Quelle: Jörg Reuter

Schwarzkittel sind vor allem für die Landwirtschaft ein Problem. Schon eine einzige Rotte kann erheblichen Schaden verursachen, wenn sie Nacht für Nacht im Getreide frisst und – noch schlimmer – nach Würmern und Käfern im Boden wühlt, um ihren Bedarf an tierischem Eiweiß zu decken. Die frisch bestellten Äcker, Vorgärten oder Sportplätze sehen dann aus, als wären sie umgeackert, weiß der Förster. „Aber ich denke, es sieht in diesem Jahr gut aus: Wir haben bei Weitem nicht den Stand vom vergangenen Jahr“, sagt Zippel und erinnert an die geschossenen 111 Stück Schwarzwild zur Drückjagd im Dezember 2018 und die 46 Stück zur zusätzlichen Jagd im Januar. Weil Buchen und Eichen 2017 und 2018 überdurchschnittlich viele Früchte trugen, brachten die Sauen seinerzeit sehr viele Frischlinge durch.

Schweinepest ist keine Gefahr für Menschen

Bejagt wird das Schwarzwild momentan aber nicht nur wegen seines Appetites und der damit verbundenen Schäden, sondern auch wegen der sich ausbreitenden Afrikanischen Schweinepest (ASP). Bei der ASP handelt es sich um eine Virusinfektion, die ausschließlich Schweine – Haus- und Wildschweine – betrifft und für diese tödlich ist, erklärt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und führt weiter aus: Für den Menschen stellt die Krankheit keine Gefahr dar. „Weil es keine Zoonose ist, sondern eine reine Tierkrankheit“, erläutert der Amtsveterinär des Altenburger Landes, Matthias Thurau, gegenüber der OVZ. Abgesehen davon sei das Virus definitiv noch nicht im Freistaat, berichtet das zuständige Thüringer Gesundheitsministerium.

Die Jäger blasen zur Jagd. Quelle: Jörg Reuter

Eine Wirkung hat das Virus indes schon jetzt. Obwohl eine Übertragung auf Menschen von Wissenschaftlern ausgeschlossen wird, seien die Wildpreise dadurch dennoch stark gefallen, klagt Zippel. Er kenne Beispiele, bei denen ein Teil der Strecke nach einer Drückjagd entsorgt wurde, weil es keine Käufer gab. Damit rechnet Schröder bei der aktuell geschossenen Strecke aber nicht. Alles werde verkauft, schließlich sei das Fleisch beste Qualität von Tieren, die ihr Leben artgerecht in Freiheit genossen haben. Zippel weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass er und seine Kollegen das Wildbret nur im Stück verkaufen dürfen. „Es ist nur ausgeweidet, aber ansonsten komplett mit Decke und nicht zerlegt.“

Von Jörg Reuter