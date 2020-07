Mit dem „Jagdauf am See“ steht am Wochenende die erste große Open-Air-Veranstaltung seit Beginn der Corona-Krise im Altenburger Land auf dem Programm, eine ganze Branche blickt dann in die Nordregion des Kreises. Da ist es schade, dass sich die Verantwortlichen im Vorfeld derart bedeckt halten, findet Redakteur Bastian Fischer.