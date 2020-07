Ausgelassen tanzen und feiern: In Zeiten von Corona beinahe ein Ding der Unmöglichkeit – bis jetzt. Am Haselbacher See steigt am Wochenende der erste Testballon in Sachen Festivals. Zum „Jagdauf am See“ haben sich erneut zahlreiche Künstler angekündigt. Die Veranstaltung findet unter umfangreichen Hygieneauflagen statt.