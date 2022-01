Altenburg

Runde Geburtstage, ein Wintercomeback und Kommunalwahlen sorgten zwischen April und Juni 2021 für Schlagzeilen im Landkreis.

April

1.: Bernd Burkhardt, Bürgermeister von Kriebitzsch und ältester Bürgermeister im Altenburger Land, wird 80 Jahre alt.

1.: Die 44-jährige Architektin Livia Maria Andreas tritt die Stelle der Altenburger Bauamtsleiterin an. Doch sie bleibt nicht lange – nach nur sieben Monaten verlässt sie die Skatstadt schon wieder in Richtung München.

Zum 1. April tritt die Architektin Livia Maria Andreas ihren Job als neue Bauamtsleiterin in Altenburg an. Quelle: Mario Jahn

6.: Der Winter feiert nach kurzer Frühlingsvorfreude noch einmal ein Comeback und hält Winterdienst, Rettungskräfte und Feuerwehr in der Region mit Schneefällen auf Trab.

Der Winter ist im April wieder zurück. In weiten Teilen im Altenburger Land ist Schnee gefallen – hier in der Altenburger Carl-von-Ossietzky-Straße. Quelle: Mario Jahn

7.: Das erste Schnelltestzentrum in Schmölln öffnet im ehemaligen Schulgebäude in der Schloßstraße, drei Tage die Woche. Betrieben wird es von den Johannitern.

8.: Auch Hausärzte im Altenburger Land fangen nun an, Patientinnen und Patienten gegen das Corona-Virus zu impfen.

12.: Die Schulen öffnen nach den Osterferien wieder im eingeschränkten Regelbetrieb. Neu ist, dass zwei mal pro Woche Corona-Selbsttests durchgeführt werden sollen, um Infektionen frühzeitig zu erfassen.

12.: In einem Fitnessstudio in Schmölln bricht in den frühen Morgenstunden ein Brand aus. Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt des Feuers befinden sich keine Personen im Gebäude. Später wird sich herausstellen: Es war Brandstiftung.

Das Fitness-Studio in Schmölln war im April 2021 Ziel von Brandstiftern. Quelle: Mario Jahn

15.: Die Volkshochschule Altenburger Land startet eine Online-Offensive und baut ihr Kursangebote online weiter aus, unter anderem mit einem umfangreichen Fremdsprachenprogramm.

15.: Bei Klausa fangen auf einem Feld 1000 gelagerte Strohballen Feuer und lösen einen großangelegten Feuerwehreinsatz aus.

Großeinsatz: Bei Klausa haben im April 2021 Strohballen Feuer gefangen. Quelle: Mario Jahn

16.: Für bessere Bezahlung treten Mitarbeiter des Altenburger Schlachthofs in einen dreistündigen Warnstreik.

16.: 150 Jahre wird das Theater Altenburg und feiert online mit einer spektakulären Show für den Bildschirm.

16.: Der Grundstein der neuen Mensa des Spalatin-Gymnasiums wird gelegt.

Marco Eberl von der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, Schulsprecher David Kirchner Schulsprecher sowie Schulleiterin Birgit Kriesche​ legen den Grundstein für die neue Schulmensa am Altenburger Spalatin-Gymnasium Altenburg. Quelle: Mario Jahn

19.: Ab dieser Woche sollen sich Kindergarten-Kinder zweimal pro Woche testen lassen können, wenn die Eltern zustimmen. Lange wird die Regelung nicht angewandt – ab dem 26. sind Schulen und Kitas sowieso wieder dicht, nur Notbetreuung wird wieder angeboten.

27.: Ein Wohnungsbrand in Gößnitz hinterlässt ein unbewohnbares Gebäude, aber glücklicherweise keine Verletzten.

Mai

3.: Ende nach 130 Jahren Firmentradition: Bäckerei-Geschäftsführerin Brigitte Reisemann entscheidet endgültig, die Bäckerei in Schmölln aufgrund von Krankheit nicht mehr zu öffnen.

14.: Der Altenburger Inselzoo öffnet wieder – unter strengeren Hygieneauflagen.

18.: Am Roßplan in Altenburg öffnet der Kulturspäti und bringt frischen Wind ins junge Stadtleben.

Laura Wickert, Susann Seifert, Wolfram Rochner, Jan Ole Sierck und Anton Eßwein (v.l.) heben im Mai 2021 den neuen Kulturspäti aus der Taufe. Quelle: Andy Drabek

26.: Die Abiturprüfungen starten. Eine besondere Herausforderung in Pandemie-Zeiten – für Schülerinnen, Schüler und Schulen.

26. bis 30.: Malte Reinstein, Johanna Rackete und Lilly Schuster vom Friedrichgymnasium nehmen am Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“ teil.

27.: Nach sieben langen Monaten können Gastronomen zumindest im Außenbereich wieder Gäste bewirten.

Im Mai ging es mit den Freisitzen wieder los. So auch bei Andy Staudacher von der Stauseegaststätte in Fockendorf. Quelle: Mario Jahn

29.: Auf dem Campingplatz in Pahna wütet ein verheerender Brand. Verletzt wird glücklicherweise niemand.

Das Feuer auf Campingplatz in Pahna vernichtete mehrere Campingwagen und Zelte. Quelle: Mario Jahn

31.: Bodo Ramelow besucht als erster Ministerpräsident die Flugwelt Nobitz – Cockpit-Probesitzen inklusive.

Juni

2.: Die sinkenden Infektionszahlen ermöglichen weitreichende Öffnungsschritte nach dem Lockdown in Gastronomie, Museen, Freizeitbereichen.

Das Open Air „Gypsy Night“ auf dem Markt in Altenburg war erst feucht, aber dann umso fröhlicher. Quelle: Mario Jahn

4.: Nach sieben langen Monaten spielt das Theater Altenburg wieder und startet im Theaterzelt erfolgreich mit dem Rock-Musical „Hedwig and the Angry Inch“.

Endlich wieder spielen: Mit dem Rock-Musical „Hedwig and the Angry Inch“ meldet sich das Theater Anfang Juni aus der Zwangspause zurück. Quelle: Mario Jahn

4.: Die Freibäder in Altkirchen, Gößnitz und Rositz eröffnen die Badesaison.

5.: Ein heftiges Unwetter trifft Altenburg und Umgebung mit voller Wucht. Der Starkregen flutet reihenweise Straßen und Keller, die finanziellen Schäden steigen in schwindelerregende Höhen.

Ein Unwetter in Altenburg und Umgebung trifft viele Häuser und vor allem Keller mit großer Wucht. Auch die Kleinsten müssen die Gummistiefel auspacken. Quelle: Mario Jahn

27.: Bei der Bürgermeisterwahl in Nobitz tritt Amtsinhaber Hendrik Läbe als einziger Kandidat ein weiteres Mal zur Wahl an.

27.: Bei der Bürgermeisterwahl in Schmölln treten Markus Bär (Bürger für Schmölln), Amtsinhaber Sven Schrade (SPD), und Einzelbewerber Uwe Rückert an. Schrade gewinnt haushoch und bleibt sechs weitere Jahre im Amt.

Große Freude bei Sven Schrade: Er wird im Juni 2021 in Schmölln wieder zum Bürgermeister gewählt. Quelle: Mario Jahn

30.: Ein Großeinsatz der Bundespolizei gegen Drogen und illegale Migration sorgt am Altenburger Bahnhof für Aufsehen.

Von Katharina Stork