Altenburg/Lucka

Gleich mehrfach waren über den Jahreswechsel Einbrecher im Altenburger Land auf Diebestour unterwegs.

Täter montieren Einzelteile von Roller ab

So wurde zwischen 22.15 Uhr am Silvesterabend und 10.30 Uhr am Neujahrsmorgen eine Garage im Dreschaer Weg in der Skatstadt zum Ziel der Täter. Nachdem diese sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, versuchten die Langfinger einen abgestellten E-Roller zu stehlen, was allerdings misslang. In der Folge montierten die Täter diverse Einzelteile des Gefährts ab und stahlen zudem das Hinterrad eines Rennrads, teilt die Polizei mit.

Tabakwaren aus Getränkemarkt gestohlen

Auch in Lucka waren in der Silvesternacht Kriminelle unterwegs. Ziel war ein Getränkehandel in der Breitenhainer Straße. Dort verschafften sich der oder die Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt zum Gebäude, stahlen im Anschluss diverse Tabakwaren und flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

In beiden Fällen bitten die Beamten um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zu den Taten, den Tätern oder auffälligen Fahrzeugbewegungen im Tatzeitraum geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 0365 82341465 bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera oder Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Von OVZ