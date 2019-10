18-Jähriger startet bei Motorrad-WM – ohne Führerschein

Lehndorf

Jan-Ole Jähnig ist gerade dabei, seinen Motorradführerschein zu machen. Eigentlich nichts besonderes für einen 18-Jährigen, erst recht nicht, wenn er im ländlichen Raum zu Hause ist. Doch im Fall des jungen Mannes aus Lehndorf wirkt dies bei genauerem Hinsehen trotzdem ungewöhnlich. Denn wenn Jan-Ole etwas kann, dann ist es Motorradfahren. Wahrscheinlich ist er sogar mit Abstand der beste und schnellste Teenager des Altenburger Landes auf zwei Rädern. Was er bereits in seiner zweiten Weltmeisterschaftssaison als Motorradrennfahrer beweist.

Podestplatz in Frankreich und Portugal verloren

In wenigen Tagen findet das letzte Rennen der aktuellen Saison statt. Für den Nachwuchsfahrer geht es dann erstmals nach Katar. Jan-Ole Jähnig reist in den Halbinselstaat im Persischen Golf als Siebentplatzierter in der Gesamtwertung der „World Supersport 300 Championship“. Minimalziel von ihm und von seinem Team, dem Freudenberg Racingteam aus Bischofswerda, ist es, die Platzierung unter den Top Ten zu halten. Bestenfalls könne er auf Rang fünf klettern, rechnet der KTM-Fahrer die möglichen WM-Punkte zusammen. Richtig glücklich wirkt er dabei aber nicht.

In einem Nebengebäude seines Elternhauses hat Jan-Ole Jähnig eine eigene kleine Motorradwerkstatt. Quelle: Mario Jahn

Schließlich sah es eine Zeit lang sogar nach einem Podestplatz in der Gesamtwertung aus. „Aber bei den letzten zwei Rennen in Frankreich und Portugal ist es dann nicht mehr so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt und gewünscht haben“, erklärt Jan-Ole Jähnig in der kleinen Motorradwerkstatt im Nebengebäude seines Elternhauses im Nobitzer Ortsteil Lehndorf. Dem ehrgeizigen jungen Mann, der inzwischen einen großen Teil der Rennzirkus-Kosten über Sponsoren abdeckt, ist anzusehen, dass ihn die hinteren Platzierungen wurmen. „Natürlich bin ich damit nicht zufrieden. Es ist immer ärgerlich, Punkte liegen zu lassen“, gibt er zu.

Der große Traum von der Königsklasse

Ärgerlich auch, weil er in der Zukunft gern auch einmal in der Königsklasse antreten und auf einer Moto-GP-Maschine um WM-Punkte rasen würde. „Das ist wie die Formel 1 im Autorennsport. Die Rennmaschinen in der Moto-GP sind alles Prototypen“, schwärmt er mit strahlenden Augen. Doch um in diese Klasse „aufzusteigen“, sollte ein Rennfahrer wie er wenigstens die Vorsaison in der niedrigeren Klasse mit Platz drei in der Gesamtwertung beenden, schätzt der junge Mann selbstkritisch ein.

Jan-Ole Jähnig im Jahr 2015 mit seiner KTM-RC 390. Quelle: privat

Doch obwohl er dieses Ziel in der gerade zu Ende gehenden Saison wohl nicht mehr schafft, hat er die Lizenz für das kommende Jahr in der „World Supersport 300 Championship“ bereits seit einigen Tagen in der Tasche. Denn in der World Supersport 300 fühlt er sich momentan rundum gut aufgehoben. „Bei uns ist es alles etwas kleiner und die Industrie steht nicht so sehr im Vordergrund, wie in der Moto-GP.“ Was schon damit beginne, dass in der Supersport 300 keine High-Tech-Einzelanfertigungen starten, sondern nahezu identische vergleichsweise einfache Rennmaschinen. Damit ist die Supersport 300 für Nachwuchsfahrer eine hervorragende Schule. „Ich werde mindestens noch ein Jahr in der Klasse fahren“, betont Jahn-Ole Jähnig deshalb.

Mit sechs Jahren beginnt das Erfahrung-Sammeln

In den Positionskämpfen ist Jan-Ole Jähnig (Nr. 41) kein Kind von Traurigkeit. Quelle: Stefan Friebel

Ja, in seiner jetzigen Klasse könne er jede Menge wichtige Erfahrungen sammeln. „In der Supersport 300 kann kein Motorrad dem anderen einfach wegfahren. Deshalb gewinnt am Ende der Starter mit dem größten fahrerischen Können“, erläutert Vater Sven Jähnig, der die Leidenschaft für den Rennsport mit seinem Sohn teilt. Denn auch wenn die Motorräder in der Supersport 300 von verschiedenen Herstellern stammen, verlangt das Reglement, dass alle, was die Leistungsmerkmale betrifft, gleich sind. Das bedeutet auch, dass die Fahrer stets nah beieinander sind und oft das gesamte Rennen – meist knapp eine halbe Stunde – Rad an Rad fahren. Und das mit Geschwindigkeiten bis zu 230 Kilometern pro Stunde. So lerne man Motorradrennenfahren. „Angst habe ich aber keine, Jan-Ole weiß, was er tut. Wir sind ja auch schon zehn Jahre dabei“, so der stolze Vater, der natürlich von Anfang an hinter der Karriere steht.

Im Juni 2012 freut sich Jan-Ole Jähnig über seinen ersten Podestplatz bei einem Motorrad-Rennen. Quelle: Sven Jähnig

„Das Motorradfahren habe ich – glaube ich – mit sechs Jahren gelernt“, denkt der heutige WM-Fahrer zurück. Die erste motorisierte Wettkampfjagd über kurvige Kartbahnen trat er dann ziemlich erfolgreich mit acht Jahren auf einem Mini-Bike an. Zu dieser Zeit war es aber noch nicht klar, auf welchem Zweirad Jan-Ole seine sportliche Zukunft sieht. Denn damals wurde dem Dreikäsehoch auch großes Talent auf dem Fahrrad bescheinigt, was der Schüler mit etlichen Siegen mehr als einmal unter Beweis gestellt hatte. Dass schließlich die motorisierte Variante den Vorrang bekam, liege wohl auch an seiner eigenen Affinität für den Motorradrennsport, gibt Vater Sven Jähnig als begeisterter Biker gern zu.

Mit dem Meister-Titel in den WM-Zirkus

Drei Jahre – von 2012 bis 2014 – saß Jan-Ole Jähnig dann auf dem Mini-Bike-Sattel. Anschließen fuhr der Junge bis 2016 beim ADAC-Junior-Cup vorn mit. „ Jan-Ole ist einer der besten Nachwuchsfahrer, die wir in Deutschland haben“, erklärt Carsten Freudenberg, der den jungen Rennfahrer 2017 ins Team Freudenberg holte. In diesem Jahr wurde gerade die internationale deutsche Meisterschaft (IDM) um die Supersport 300-Klasse erweitert. Die erfahrenen Rennsportler Michael und Carsten Freudenberg, die selbst über Jahre Titel und Pokale gesammelt haben, bauten seinerzeit ein Nachwuchsteam für die IDM Supersport 300 auf, in das Jan-Ole gut passte. Goldrichtig, wie sich spätestens beim letzten Saisonrennen 2017 auf dem Hockenheimring zeigte, denn bei diesem sicherte sich Jan-Ole Jähnig den deutschen Meistertitel.

Jan-Ole Jähnig etablierte sich 2018 in der Supersport-300-Weltmeisterschaft". Quelle: privat

Beste Voraussetzungen also, um 2018 in den Weltmeisterschaftsbetrieb einzusteigen. „Und nun ist es schon meine zweite Weltmeisterschaftssaison“, sagt er beim Fertigmachen seiner Trainingsmaschine. Kein Rennmotorrad, sondern ein Enduro, mit dem es ins Gelände geht. Mit seinem regulären Sportgerät könnte er ja sowieso nicht auf der Straße fahren – mal ganz abgesehen von der fehlenden Fahrerlaubnis. „Und sich auf Rennstrecken wie dem Sachsenring einzumieten, um zu trainieren, wäre zu gefährlich, weil dort immer auch viele Hobbyfahrer unterwegs sind“, schildert Vater Sven. Mit der Geländemaschine dagegen könne er hinterm Haus auf der nahen Crossbahn auch genau die Muskelgruppen stärken, die später bei den Rennen beansprucht würden, erläutert Jan-Ole, der nach dem erfolgreich bestandenen Abitur inzwischen im Stahl- und Metallbau-Betrieb seines Vaters eine Schlosserlehre absolviert.

Ganz ohne Blessuren geht es nicht

Eine Menge Pokale hat der Lehndorfer inzwischen eingefahren. Quelle: Mario Jahn

Doch trotz aller Erfahrung und des intensiven Trainings – ganz ohne ist der Sport, für den sich der junge Lehndorfer entschieden hat, selbstverständlich nicht. „Ja, verletzt habe ich mich schon mehr als genug. Vor Kurzen erst am Mittelhandknochen“, erzählt er. Der Bruch habe ihn aber nicht abgehalten können, trotzdem am Rennen teilzunehmen und WM-Punkte zu sammeln, verrät der schnellste Jugendliche des Altenburger Landes noch, bevor er zu einer weiteren Trainingseinheit für den Start in Katar vom Hof rollt.

Von Jörg Reuter