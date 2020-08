„Janusblut“: Ex-Meuselwitzerin veröffentlicht Debüt-Roman

Meuselwitz/Ostseebad Binz

Wissenschaftlerin, Künstlerin und nun auch noch Autorin: Die in Meuselwitz zur Schule gegangene Sylvia Vandermeer kann mit Fug und Recht als absolute Allrounderin bezeichnet werden. Mit dem 496 Seiten zählenden „ Janusblut – Der Templer Code“ legt sie nun ihren Debütroman vor.

Lange Wissenschaftskarriere

Dass sie einmal unter die Schriftsteller gehen würde, erscheint angesichts von Vandermeers Lebenslauf zunächst ungewöhnlich. 1968 in Deutschland geboren und in Meuselwitz zur Schule gegangen studierte sie zunächst Betriebswirtschaftslehre, Biologie, Psychologie und Bildende Kunst in Passau und Wien. Nach der Promotion 1998 habilitierte sie 2007 an der Wirtschaftsuniversität Wien, wo sie von 1998 bis 2009 als Dozentin zum Mitarbeiterstab des Europainstituts gehörte. Bekanntheit vor allem in Fachkreisen erlangte sie in dieser Zeit durch zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zum interkulturellen Management.

Inspiration auf Reisen

Inzwischen ist Sylvia Vandermeer freiberuflich als Schriftstellerin und Malerin tätig und lebt mit ihrem Mann auf der Insel Rügen sowie in Wien. „ Janusblut – Der Templer Code“ ist ihr erster Roman. Die Idee für das Werk, das mit den Kirchen-Thrillern von Dan Brown vergleichbar ist, hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann Frank Meierewert bereits vor 15 Jahren, als beide noch in Wien studierten, lebten und arbeiteten. „Diese Stadt ist voller geheimer Orte, altem Wissen und Ritualen, die die schriftstellerische Fantasie beflügeln“, erklärt Vandermeer. Auch die Geschichte Venedigs spielt in ihrem Roman eine große Rolle. „Jetzt, auf der Insel Rügen, haben wir in den vergangenen vier Jahren das Projekt auf den Spuren der Tempelritter gemeinsam realisiert.“

Die Inspiration für ihre Geschichten erhalten die Autorin und ihr Mann auf ihren Reisen. „Meistens fällt uns etwas Ungewöhnliches auf, wie etwa die rätselhafte Darstellung einer biblischen Szene in einem mittelalterlichen Kirchenfenster. Dann spinnen wir Ideen drum herum, beginnen zu recherchieren und langsam formt sich eine Geschichte, die dann aufgeschrieben wird.“

Ganze Roman-Reihe ist geplant

So sind genügend Ideen für gleich mehrere Bücher um den Protagonisten, den Ethnologen Daniel Kremser, zusammen gekommen. Eine ganze Reihe ist geplant, in der Geheimbünde, christliche Artefakte und die Suche nach ihnen eine Rolle spielen. Ein fixer Schauplatz der Thriller soll dabei Wien sein, aber auch Orte in Mitteldeutschland werden in den nächsten Bänden vorkommen, kündigt Vandermeer an. „Danach werden die Leser vertraute Dinge wahrscheinlich mit anderen Augen betrachten“, ist sich die 52-Jährige sicher.

Mit Thüringen verbindet die Autorin heute vor allem noch ihre Schulzeit in Meuselwitz. „Im Deutschunterricht wurde meine Liebe zum Lesen geweckt. Wir haben uns dort begeistert durch die Weltliteratur gearbeitet und in der Abiturstufe sogar Theaterstücke aufgeführt. Das Lesen war ja in der DDR eine Form des Reisens, nicht nur an unbekannte Orte, sondern auch in andere Zeitepochen“, blickt sie zurück.

Viele Bücher hat sie damals aus der Bibliothek ausgeliehen oder von Freunden geborgt, sich in den Sommerferien unter den Birnbaum im Garten gesetzt und gelesen. „Heute kann ich meine Leser selbst mit an fremde Orte und in unbekannte Welten nehmen“, freut sich Sylvia Vandermeer.

Der Roman „Janusblut“ „Als der Ritualforscher Daniel Kremser eine Nachricht von seinem Mentor Wolfgang Schellenberg aus Wien erhält, ahnt er nicht, dass ihn die anschließende Suche nach dem Professor durch die ganze Stadt und darüber hinaus in die mystische Welt der Templer führt und er dabei zum Gejagten wird. Was verbirgt sich hinter Schellenbergs spektakulärer Entdeckung, dem Templerstein? Dadurch, dass Schellenbergs Tochter Kim heimlich einige Forschungsergebnisse auf ihrem Blog preisgegeben hat, werden Verfolger auf den Plan gerufen, denen jedes Mittel recht ist, in den Besitz der wertvollen Artefakte zu gelangen. Es offenbart sich ihnen ein düsteres Geheimnis, eine finstere Verschwörung über Jahrhunderte hinweg, die ihren Ursprung in Venedig fand. Eine unerbittliche Jagd beginnt, bei der sie unter dem Einsatz des eigenen Lebens das Rätsel unter Zeitdruck lösen müssen“, heißt es im Klappentext des Romans. „ Janusblut“ erscheint am 1. September im Verlag CW Niemeyer zu 15 Euro. Für den 13. November plant die Autorin eine Lesung in der Meuselwitzer Orangerie.

