Hohe Auszeichnung für den Jazzclub Altenburg: Erneut konnte ein renommierter Preis entgegengenommen werden – der Spielstättenpreis „Applaus“ in der Kategorie „Programmreihe“. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro. Und es gibt auch schon ganz konkrete Pläne, was damit geschehen soll.