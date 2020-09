Jazzklub-Open-Air: Altenburger tanzen mit Meniak gegen kühle Temperaturen an

Altenburg

Konzerte in Corona-Zeiten zu veranstalten, gleicht oftmals einer Wundertüte, und mit ihrem Griff dort hinein lagen die Macher bei den vergangenen zwei Open-Air-Veranstaltungen im August und September goldrichtig. So auch am vergangenen Freitag auf dem Außengelände am Weindepot Priem – die Chemnitzer Band Meniak war eingeladen und viele Gäste kamen auf die große Wiese am Altenburger Richard-Wagner-Platz, um Musik zu genießen, vielleicht auch mal mit ordentlich Abstand zu tanzen oder einfach nur, um mal wieder in angenehmer Atmosphäre unter Leuten zu sein.

Diesmal ohne Trompeter

Kurz nach 20 Uhr betrat die Band die Bühne und freute sich sichtlich auf diesen Abend. Denn wie bei vielen anderen Gruppen auch, waren Konzerte in letzter Zeit rar gesät – umso größer war nun die Freude bei den sieben Chemnitzer Jungs. Die mussten am Freitagabend ohne ihren Trompeter auskommen, der gesundheitlich angeschlagen war, wurden dafür aber zeitweise durch ihre Kinder, zwei hervorragende Tanztalente, unterstützt. So brach das Eis zwischen Publikum und Band dann auch recht schnell und es wurde auf beiden Seiten das Tanzbein geschwungen.

Anzeige

Spätestens dann, als Tenorsaxofonist Paul und Altsaxofonist Fabian von der Bühne herunterkamen, um, mit ausreichend Abstand, durch die Zuschauerreihen zu fegen und zum Mittanzen einzuladen. Die sieben Herren boten einen Mix aus Latin, HipHop, Funk und Ska. So richtig zu fassen war die Musik der Gruppe eigentlich gar nicht, aber genau deshalb kam sie sicher auch bei vielen gut an – hier war für jeden Gast, außer vielleicht für den eingefleischten Hardcore-Jazzfan, etwas dabei.

Weitere LVZ+ Artikel

Stimmung auf der Tanzfläche

Die kraftvolle Stimme von Sänger Armando, das abwechslungsreiche und punktgenaue Spiel von Schlagzeuger Martin, die nach vorne gehenden Bläsereinsätze von Paul und Fabian und nicht zuletzt der Grundteppich von Gitarrist Sebastian, Bassist Markus und Perkussionist Johannes sorgten für gute Stimmung auf der Tanzfläche und an den Tischen.

Nach knapp zwei Stunden und zwei Zugaben entließ das Septett die Gäste des Jazzklubs Altenburg in den dann doch äußerst kühlen Abend. Vor der Band, in der Pause und nach dem Konzert gab Schallplatten-DJ Ulf aus Chemnitz alles, um mit einer großen Portion Afrobeat die Leute warm zu halten, aber gegen fast schon einstellige Temperaturen kam auch er dann leider nicht mehr an und so ging gegen Mitternacht ein gelungener Abend mit guter Livemusik und vielen zufriedenen Gesichtern zu Ende.

Das war’s noch nicht in diesem Jahr

Wann es beim Jazzklub Altenburg wieder ein Konzert geben wird, steht bislang noch nicht zu 100 Prozent fest, aber die Verantwortlichen vom Musikverein arbeiten aktuell intensiv daran, dass auch im Herbst noch ein oder zwei Konzerte auf die Bühne gebracht werden können.

Von Thomas Trummer