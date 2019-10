Altenburger Land

Die Herbstferien stehen vor der Tür – ab dem kommenden Montag haben die Schülerinnen und Schüler für zwei Wochen frei. Doch damit es ihnen nicht langweilig wird, gibt es im Altenburger Land jede Menge Angebote für die zwei Wochen. Hier eine Übersicht – gegliedert nach Orten:

Altenburg

Bürgerzentrum Nord,Otto-Dix-Str. 44; 14. Oktober: 15-19 Uhr: Halloweendisco, Eintritt nur mit Halloweenkostüm.

Kinder- und Jugendhaus der Johanniter,Tel. 03447 836083, Liebermannstr. 53, Mo.-Fr. 14-20 Uhr geöffnet; 7.-13. Oktober: Mo./Di. 14 Uhr: Wir werden bunt – Gestaltung der Außenwand; Mo. 15 Uhr: Gesundes Essen selbst gemacht; Di./Fr. 17 Uhr: Kindertisch; Mi. 9.45 Uhr: Fahrt ins Freizeitbad Riff in Bad Lausick (Teilnahme nur mit Schwimmstufe, Ende ca. 19.30 Uhr); Do. 11.30 Uhr: Klettern in Jena (Rückkehr ca. 18 Uhr); Fr. 15.30 Uhr: Gemeinsames Kochen. 14.-20. Oktober: Mo./Mi./Do. 14 Uhr: Gestaltung des Billard- und DJ-Raums – Spraydose vs. Pinsel; Mo. 15 Uhr: Gesundes Essen selbst gemacht; Di. 15 Uhr: Geocaching; Di./Fr. 17 Uhr: Kindertisch; Do. 15.30-16.45 Uhr: Sport in der Turnhalle; Fr. 14 Uhr: Ferienabschluss mit gemeinsamen Grillen, Feuerschale, Knüppelkuchen und vielen mehr.

Gemeinsames Kochen steht im Kinder- und Jugendhaus der Johanniter in Nord auf dem Programm. Quelle: Mario Jahn

Kinder- und Jugendtreff Eastside,Tel. 03447 487956, Platanenstr. 5A; 7.-20. Oktober: Mo./Mi./Do. 14-20 Uhr, Fr. 14-21 Uhr: geöffnet, Spiel-, Sport- und Bastelmöglichkeiten.

Kinder- und Jugendtreff „Abstellgleis”,Tel. 03447 489902, Otto-Dix-Str. 44; 7.-13. Oktober: Mo. 14-19 Uhr: Kinotag; Di. 10-18 Uhr: Spiele mit der Wii; Mi. 10 Uhr: Fahrt ins Freizeitbad Riff in Bad Lausick (Teilnahme nur mit Schwimmstufe, Ende ca. 19.30 Uhr); Do. 11.45 Uhr: Klettern in Jena (Ankunft ca. 18 Uhr); Fr. 13.30-20 Uhr: Basteln für die Halloweendisco. 14.-20. Oktober: Di. 10-18 Uhr: Wir Malern Teil I; Mi. 13-19 Uhr: Wir Malern Teil II; Do. 11-14 Uhr: Romméturnier mit dem Seniorenclub; Do. 15.30-16.45 Uhr: Sport in der Turnhalle; Fr. 13.30-20 Uhr: Ferienabschluss mit Wikinger-Schach, Feuerschale und Knüppelkuchen.

Kulturbund Altenburger Land,Tel. 03447 836012, Brühl 2; 14.-20. Oktober: Mi. 10-17 Uhr: Herbstbasteln – Holzlaternen, Vogelhäuser werden hergestellt. Für kleine Besucher liegen Bilder zum Ausmalen bereit. Unkostenbeitrag: Laterne 4 Euro, Vogelhaus 7 Euro. Bitte anmelden.

Landestheater,Tel. 03447 585160, Theaterplatz 19; 7.-13. Oktober: Theater unterm Dach, Mo./Di. 10 Uhr, Mi. 16 Uhr: Das Traumfresserchen, Puppentheater nach dem Märchen von Michael Ende, für Kinder ab 3 Jahren.

Spannende Projekte warten im Lindenau-Museum auf die Ferienkinder. Quelle: Mario Jahn

Lindenau-Museum,Tel. 03447 89553, Studio Bildende Kunst, Gabelentzstr. 5; 7.-13. Oktober: Mo./Di. jew. 10-14 Uhr: Dein Lindenau-Museums-Fotoalbum (ab 12 Jahren, Anmeldung erforderlich); Mi.-Fr. jew. 10-14 Uhr: Es leuchtet! Aquarellmalerei (ab 8 Jahren, Anmeldung erforderlich).7.-20. Oktober:Do. 15-18 Uhr: Offene Werkstätten: Spiele, basteln von Murmelbahnen keramisch, Windspielen (z. B. Drachen), Geschicklichkeitsspielen aus Holz und Papier, kleinen Figuren, Gefäßen, Tieren aus Ton, Schmuck aus Ton und Holz, ab 10. Oktober Sammlungskisten mit Figuren/Objekten aus Holz, Papier oder Ton; Voranmeldung erwünscht.

Residenzschloss,Tel. 03447 512712, Schloss 2-4; 7.-13. Oktober: Di./Mi./Do. 14 Uhr: Treppauf, treppab – Vom höchsten Punkt zum tiefsten Keller – auf Entdeckungstour im Schloss; Fr. 14 Uhr: Ganz schön unter Druck – Drucktechniken vorgestellt und praktisch ausgeführt. 14.-20. Oktober:Di./Mi./Do. 14 Uhr: Tatort Burg – Flasche, Hausmannsturm und Zwinger – stumme Zeugen des Prinzenraubes; Fr. 14 Uhr: Ganz schön unter Druck – Drucktechniken vorgestellt und praktisch ausgeführt.

Theaterzelt,Teichpromenade 36; 14.-20. Oktober: Foyer, Mi./Do./Fr. 10-10.40 Uhr, Sa. 16-16.40 Uhr: Der kleine gelbe Hund, Stück von Karin Eppler (ab 4 Jahren).

Im Schüler-Jugend-Freizeit-Zentrum Meuselwitz locken unter anderem ein Graffitiprojekt und Bowling. Quelle: Mario Jahn

Meuselwitz

Schüler-Jugend-Freizeitzentrum,Tel. 03448 2217, Am Auholz 17, Mo. 12-19 Uhr, Di./Mi./Do./Fr. 12-20 Uhr: geöffnet;

7.-13. Oktober: Di. 12 Uhr: Kochen und backen; Mi. 16 Uhr: Bogenschießen; Do. 14 Uhr: Graffitiprojekt – Wir gestalten mit der Farbküche unsere Außenfassade; Fr. 15.30-17.30 Uhr: Bowling im Little Pin (Start 15 Uhr). 14.-20. Oktober:Mo. 14 Uhr: Graffitiprojekt – Wir gestalten mit der Farbküche unsere Außenfassade; Di. 15 Uhr: Angeln mit dem Angelfischereiverein Schnaudertal; Di. 15 Uhr: Ausflug auf den Reiterhof; Mi. 14 Uhr: 3D Minigolf in Schkeuditz; Do. 12 Uhr: Badespaß im Freizeitbad Riff; Fr. 14 Uhr: Fußballtraining am SJFZ.

Stadtbibliothek,Tel. 03448 750708, Lutherstr. 6;

7.-13. Oktober: Mi. 15.30 Uhr: Vorlesestunde: Erfindungen – Vom Feuer zur Glühlampe.

Auch auf Burg Posterstein gibt’s in den Ferien einiges zu erleben. Quelle: Mario Jahn

Posterstein

Museum Burg Posterstein,Tel. 034496 22595, Burgberg 1; 7.-20. Oktober:jew. Mi. 10.30, 14.30 Uhr: Was brauchte man für eine Abenteuerreise? Schatzsucherprüfung.

Schmölln

The BASE,Tel. 034491 76240, Finkenweg 11, Mo./Di./Mi./Fr. 11-19 Uhr, Do. 11-17 Uhr: geöffnet;7.-13. Oktober: Mo. 11 Uhr: Bikeworkshop (bitte Fahrrad mitbringen); Mo./Di. 15 Uhr: Basteln-Extrem – Töpferkurs; Di. 14 Uhr: Foodies: Brot backen; Di. 16 Uhr: Cookie-Time: Apfelmus-Kuchen; Mi. 15 Uhr: Gruselnacht (bitte Schlafsack, Isomatte, Kissen, Kuscheltier, Waschzeug, Wechselsachen und eine Taschenlampe mitbringen); Do. bis 13 Uhr: Wach werden, Sprechen lernen, frühstücken!; Fr. 11 Uhr: Base – on Tour!, Rucksack mit Handtuch, Wechselsachen, Essen und Trinken mitbringen. 14.-20. Oktober: Mo. 11 Uhr: Kreativwerkstatt: Knetseife; Mo./Di. 13-16 Uhr: Die Macht mit dir ist!, frei nach Yoda; Di. 11 Uhr: Abenteuerspiel – Bombendrohung; Di. 14 Uhr: Foodies: Hot Dogs; Mi. 11 Uhr: Wahrheit oder Pflicht!?; Mi. 15 Uhr: BastelXtrem, 2 Teams – 30 Minuten – 5 Materialien – 1 Thema; Do. 11 Uhr: Kletterhallentag; Fr. 11.30 Uhr: Trimatschiges Turnier ( Wechselsachen und Handtuch bitte mitbringen).

Wintersdorf

Kulturhaus Schnaudertal,Tel. 03448 442015, Zirndorfer Str. 4-6;

7.-13. Oktober: Mi. 16 Uhr: Besuch vom Tierarzt, Kindertreff mit den Kinderfreunden Wintersdorf.

Von ovz