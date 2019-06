Lucka

„Hey, hey, hey, hey“ – lautstark, die langen Säbel mit ausgestreckten Armen über die Köpfen erhoben, entern 13 Nachwuchs-Fakire die Manege. Im Gänsemarsch drehen die Mädchen und Jungen eine Runde, bevor es ans Eingemachte geht. Derweil wanderte der Blick von neun mutigen Mädels am Montagvormittag immer wieder gen Zeltkuppel. Dort an den beiden Trapezen werden sie schon heute Abend als „gefährliche Raubtiergruppe“ kleine Kunststücke vollführen. Stets an ihrer Seite: „Der hübsche alte Knacker“ wie Michael Weißheit selbst scherzhaft anmerkt, vom „1. Ostdeutschen Projektcircus Andre Sperlich“.

Alle vier Jahre wieder

Seit 13 Jahren wandert das rote Zirkuszelt durch die Lande und lässt Kinder von 35 bis 40 Schulen pro Jahr für ein paar Tage Zirkusluft schnuppern. Laura und Lina gehören dabei schon zu den alten Hasen, denn die beiden hatten bereits beim letzten Gastspiel vor vier Jahren das Vergnügen, Teil des „ Zirkus Luckanelli“ zu sein. „Damals waren wir noch in der Vorschule, jetzt ist es ein toller Abschluss für uns“, sind sich die beiden Viertklässlerinnen einig. Dass sie am liebsten ans Trapez wollten, stand für die Freundinnen fest: „Einmal durch die Luft schweben. Total aufregend“, schwärmen sie mit glänzenden Augen. Dass „niemand hier alleine rumzappeln muss“, sich gar verletzt oder Angst bekommt, darum kümmert sich der 59-jährige Weißheit.

Keine zwei Tage Zeit bis zur Premiere

Seine Anweisungen sind klar und bestimmt, mögliche Zweifel bei seinen Schützlingen haben da gar keinen Platz. Und auch die Zeit, um das am Ende zweistündige Programm auf die Füße zu stellen, ist knapp, wie Schulleiterin Marianne Starke umreißt: „Sonntag wurde das Zelt gemeinsam auf der Wiese hinterm „Tivoli“ am Stadtplatz aufgebaut, heute den ganzen Tag geprobt, genau wie morgen Vormittag und schon nachmittags um 17 Uhr ist die erste Vorstellung.“

131 Kinder machen Zirkus

Für drei von zehn Showacts konnten sich die 131 Kinder im Vorfeld eintragen. Wer letztlich das Zeug zum Clown, Akrobaten oder eben Trapezkünstler hatte, wurde gemeinsam mit den Zirkusprofis entschieden. „Besonders beliebt waren die Fakire, weil da Feuer im Spiel ist, und die Akrobaten“, merkte Starke schmunzelnd an. Wobei alle Kinder schon seit Tagen dem großen Ereignis kurz vor den Ferien entgegenfiebern würden. „Deshalb versuchen wir auch, den Besuch des Zirkus alle vier Jahre zu ermöglichen.“ So käme jeder Schüler mindestens ein Mal in den Genuss.

Finanziert mit tonnenweise Altpapier

Damit es nicht an den Finanzen scheitert, hamstert die Schule dafür das ganze Jahr Altpapier. Der Erlös plus Elternbeitrag bildet die Grundlage für ein unvergessliches Erlebnis.

Laura und Lina jedenfalls können es kaum noch erwarten, als „Raubtiere“ ihre Krallen zu wetzen und in voller Bühnenmontur zu zeigen, was in ihnen steckt. „Das wird mega!!!“

Info: Alle drei Vorstellungen am heutigen Dienstag um 17 Uhr sowie am Mittwoch um 10 Uhr und 17 Uhr sind öffentlich. Karten gibt es vor Ort. Kosten: 10 Euro pro Erwachsenem und 3 Euro pro Kind.

Von Maike Steuer